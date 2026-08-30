Perez verbaasd over keuzes Feyenoord tegen ADO: 'Er is één man die je wil hebben'

Kenneth Perez is in Dit Was Het Weekend zeer te spreken over de ontwikkeling van Anis Hadj-Moussa, maar de analist zet grote vraagtekens bij de keuzes die Feyenoord zondag maakte in de slotfase tegen ADO Den Haag. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bleef in De Kuip steken op een 2-2 gelijkspel en volgens de Deen had de thuisploeg in de jacht op de overwinning veel nadrukkelijker de linkspoot moeten zoeken.

De ploeg uit Rotterdam-Zuid wist een 2-0 achterstand nog om te buigen naar een gelijkspel. Ondanks het teleurstellende resultaat viel het spel van de Algerijnse rechtsbuiten in positieve zin op bij Perez. "Ik moet wel eerlijk zeggen, ik blijf echt onder de indruk van Hadj-Moussa", zo stelt de oud-voetballer bij het ESPN-programma. Hij ziet dat de aanvaller tegenwoordig meer rendement aan zijn spel toevoegt. "Ik kan me een paar jaar geleden bij Vitesse nog herinneren dat hij elke keer van die gekke acties had die ook wel weer mooi waren. Nu koppelt hij het aan rendement en elke keer als hij de bal krijgt, denk je dat er wel eens iets kan gaan gebeuren".

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Tafelgenoot Karim El Ahmadi plaatst echter een duidelijke kanttekening bij de lofzang over de vleugelspeler. Volgens de oud-middenvelder levert de international over een hele wedstrijd gezien nog te weinig op. "Ik vind wel dat hij voor iemand met zo veel kwaliteit nog wel te weinig brengt. Als je ziet wat hij de laatste twintig minuten doet, dan ga je je toch afvragen of hij dat niet gewoon vaker kan doen". Perez kan zich wel vinden in die lezing. "De kwaliteit is natuurlijk om het de hele wedstrijd te doen en dat doet hij niet, daarom speelt hij ook bij Feyenoord. Het zit hem toch meer in de verrassende dingen, we hebben zijn kap al duizend keer gezien maar elke verdediger trapt er weer in".

Juist vanwege die dreiging begreep Perez niet waarom de Rotterdammers hun gevaarlijkste man in de beslissende fase van de wedstrijd nauwelijks meer wisten te bereiken. Terwijl Feyenoord na de gelijkmaker op zoek was naar de winnende treffer, werd de aanval voornamelijk over de andere flank opgebouwd. "Wat me dan echt verbaast, is dat hij in de slotfase de bal niet meer kreeg. Als je gelijk staat tegen ADO Den Haag en je wil wat forceren, is er één man die je aan de bal wil hebben en dat is Hadj-Moussa", aldus de analist. Opvallend genoeg kreeg de aanvaller in de absolute slotfase de laatste zeven minuten de bal helemaal niet.

Perez rekent het de spelersgroep zwaar aan dat de bal in niet vaker bij de smaakmaker werd ingeleverd. "Dat zegt toch wel iets over de slimheid van zo'n elftal, want die speelden over links. Dat vond ik echt best wel gek". Volgens de Deen mag er in De Kuip meer gogme verwacht worden. "Je hebt wel eens slotfases dat teams in de slotfase de kluts kwijt zijn, maar je mag wel van Feyenoord verwachten dat ze daar slimmer mee omgaan".