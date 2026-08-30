Live voetbal

Weghorst onthult opvallende reden voor delen aanzoek: 'Ik kreeg door in gebed...'

30 augustus 2026, 22:17
Wout Weghorst ESPN
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Maak ons je Google-favoriet

Wout Weghorst heeft zondagochtend via sociale media bekendgemaakt dat hij in het huwelijksbootje stapt met zijn jeugdliefde Nikki van Esch. De spits van FC Twente deelde foto's van een eerder aanzoek in Portugal, maar had een opvallende reden om dit nieuws juist op deze wedstrijddag naar buiten te brengen. Volgens de 34-jarige aanvaller werd hij tijdens een gebed aangespoord om zijn toekomstige vrouw in het zonnetje te zetten.

Rondom het uitduel met SC Cambuur ging het zodoende niet alleen over voetbal, maar ook over het privéleven van de zomeraanwinst van de Tukkers. Weghorst plaatste zondagochtend een bericht met de veelzeggende tekst 'YES!' om de verloving wereldkundig te maken. Het koppel is inmiddels dertien jaar samen en heeft vier dochters. Na de afgetekende 1-4 overwinning in Leeuwarden verscheen de doelpuntenmaker voor de camera van ESPN om zijn opmerkelijke timing toe te lichten.

Artikel gaat verder onder video

Omdat het daadwerkelijke aanzoek al eerder had plaatsgevonden, vroeg de verslaggever zich af waarom de beelden specifiek op zondag online verschenen. Daar bleek een spirituele gedachte achter te zitten. "Ik kreeg vanochtend door in gebed dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en omhoog moest brengen", zo legde de routinier uit. Hoewel de Tukker zijn gezinsleven doorgaans afschermt, maakte hij voor deze gelegenheid bewust een uitzondering. "Normaal ben ik niet zo van Instagram en dingen naar buiten brengen, maar nu mocht de hele wereld het weten", aldus de spits.

Hij kijkt enorm uit naar de naderende bruiloft met zijn partner. "Dat is nog het allermooiste", zo vertelde hij. "Ik ben al gezegend met vier mooie kinderen, maar het was altijd nog mijn vriendin, dus het werd wel een keer tijd om vrouw te mogen zeggen", voegde hij daaraan toe. "Dat is iets moois om naar uit te kijken. Gelukkig zei ze ja", besloot de trotse vader.

Naast het heuglijke nieuws buiten de lijnen, kende de spits ook op het veld een succesvolle dag. In het nieuwe Kooi Stadion nam hij in de 26ste minuut de 0-2 voor zijn rekening tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Daarmee verdubbelde hij de voorsprong, nadat teamgenoot Ruud Nijstad de score even daarvoor al had geopend.

➡️ Lees ook:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen Vandaag Inside

Johan Derksen haalt keihard uit: ‘Hij is de weg kwijt: rare jongen’

  • Gisteren, 10:58
  • Gisteren, 10:58
  • 1
Wout Weghorst

Weghorst vol emotie: 'Het was heel zwaar. Ik raakte mezelf kwijt'

  • vr 28 augustus, 21:00
  • 28 aug. 21:00
  • 2
Wout Weghorst gefrustreerd tijdens FC Twente - FK Qarabag

Driessen fileert Wout Weghorst na opvallend dankwoord: ‘Belachelijke uitspraak’

  • vr 28 augustus, 15:36
  • 28 aug. 15:36
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
265 Reacties
1.103 Dagen lid
1.243 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dus hij heeft seks gehad voor het huwelijk. Wat een zonde

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
265 Reacties
1.103 Dagen lid
1.243 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dus hij heeft seks gehad voor het huwelijk. Wat een zonde

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
2
0
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws