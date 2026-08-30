Weghorst onthult opvallende reden voor delen aanzoek: 'Ik kreeg door in gebed...'

heeft zondagochtend via sociale media bekendgemaakt dat hij in het huwelijksbootje stapt met zijn jeugdliefde Nikki van Esch. De spits van FC Twente deelde foto's van een eerder aanzoek in Portugal, maar had een opvallende reden om dit nieuws juist op deze wedstrijddag naar buiten te brengen. Volgens de 34-jarige aanvaller werd hij tijdens een gebed aangespoord om zijn toekomstige vrouw in het zonnetje te zetten.

Rondom het uitduel met SC Cambuur ging het zodoende niet alleen over voetbal, maar ook over het privéleven van de zomeraanwinst van de Tukkers. Weghorst plaatste zondagochtend een bericht met de veelzeggende tekst 'YES!' om de verloving wereldkundig te maken. Het koppel is inmiddels dertien jaar samen en heeft vier dochters. Na de afgetekende 1-4 overwinning in Leeuwarden verscheen de doelpuntenmaker voor de camera van ESPN om zijn opmerkelijke timing toe te lichten.

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Omdat het daadwerkelijke aanzoek al eerder had plaatsgevonden, vroeg de verslaggever zich af waarom de beelden specifiek op zondag online verschenen. Daar bleek een spirituele gedachte achter te zitten. "Ik kreeg vanochtend door in gebed dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en omhoog moest brengen", zo legde de routinier uit. Hoewel de Tukker zijn gezinsleven doorgaans afschermt, maakte hij voor deze gelegenheid bewust een uitzondering. "Normaal ben ik niet zo van Instagram en dingen naar buiten brengen, maar nu mocht de hele wereld het weten", aldus de spits.

Hij kijkt enorm uit naar de naderende bruiloft met zijn partner. "Dat is nog het allermooiste", zo vertelde hij. "Ik ben al gezegend met vier mooie kinderen, maar het was altijd nog mijn vriendin, dus het werd wel een keer tijd om vrouw te mogen zeggen", voegde hij daaraan toe. "Dat is iets moois om naar uit te kijken. Gelukkig zei ze ja", besloot de trotse vader.

Naast het heuglijke nieuws buiten de lijnen, kende de spits ook op het veld een succesvolle dag. In het nieuwe Kooi Stadion nam hij in de 26ste minuut de 0-2 voor zijn rekening tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Daarmee verdubbelde hij de voorsprong, nadat teamgenoot Ruud Nijstad de score even daarvoor al had geopend.