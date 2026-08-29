Johan Derksen haalt keihard uit: ‘Hij is de weg kwijt: rare jongen’

Johan Derksen heeft vrijdagavond hard uitgehaald naar . Aanleiding daarvoor is het interview dat de spits van FC Twente gaf na de cruciale zege op Qarabag, waarin hij een uitgebreid dankwoord hield aan God.

Weghorst was donderdagavond belangrijk voor FC Twente, dat een achterstand omboog en zich uiteindelijk plaatste voor de Conference League. “Het was een bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken en dat is God”, waren de eerste woorden van de ervaren spits tegenover ESPN.

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“De kracht en de energie die Hij mij heeft gegeven nu u mij even interviewt: dat wil ik graag even kenbaar maken. Daar ben ik Hem heel dankbaar voor”, vervolgde de christen, die na zijn doelpunt ook al naar boven wees om God te bedanken.

‘Die jongen is de weg kwijt’

Na Valentijn Driessen reageert ook Derksen hard op de beelden: “Die jongen is de weg kwijt”, begint De Snor bij Vandaag Inside. “Ik geloof wel in God, maar ik heb niet het idee dat hij naar Qarabag – FC Twente kijkt. Dat gaat Hij niet doen”, mengt René van der Gijp zich in de discussie.

Derksen gaat verder: “Ik vind het een beetje een rare jongen worden.” Wilfred Genee plaatst de kanttekening dat Weghorst ‘dit toch gewoon mag voelen’. Estavana Polman gaat daarin mee: “Prima, maar je hoeft dat toch niet iedere keer zo diep erbovenop te leggen.”

Derksen: “Dat hij op zondag mag spelen van Onze-Lieve-Heer. Hij kan beter bij IJsselmeervogels in de spits gaan lopen dan. Hij is een filosoof van de koude grond. Hij hoeft het niet zo uit te dragen. Het is een beetje een Jezus-freak”, aldus de televisiepersoonlijkheid uit Grolloo.