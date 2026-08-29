Feyenoord bereikt akkoord en lijkt verlost van Casper Tengstedt

en Feyenoord lijken eindelijk verlost van elkaar. De Rotterdammers zijn volgens FR12 rond met Toulouse FC over een transfer van de miskoop van vorige zomer. Op dit moment zouden de laatste details worden afgerond.

Vrijdagavond werd bekend dat Feyenoord en Toulouse ‘vergevorderde onderhandelingen’ voerden over de Deense spits. Een dag later meldt FR12 dat Tengstedt op het punt staat om de Rotterdammers daadwerkelijk te verlaten. De 26-jarige aanvaller stond zelf open voor een transfer naar de Franse Ligue 1. Welk bedrag er gemoeid is met de transfer, wordt niet gemeld.

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Op dit moment worden de laatste formaliteiten, zoals de medische keuring, afgerond. Daarna kan de transfer worden beklonken. Bekend is dat Tengstedt niet in de plannen van Giovanni van Bronckhorst voorkwam en mocht vertrekken. Ayase Ueda, Nacho Ferri en Shaqueel van Persie stonden voor hem in de pikorde.

Tengstedt kwam in de zomer van 2025 over van Benfica en tekende tot medio 2029. Het huwelijk liep vanaf moment één stroef. Tengstedt kon nauwelijks overtuigen en moest het hele jaar genoegen nemen met een reserverol. De Deen was uiteindelijk goed voor vijf treffers.