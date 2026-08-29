Live voetbal 1

Feyenoord bereikt akkoord en lijkt verlost van Casper Tengstedt

29 augustus 2026, 11:43
Casper Tengstedt
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Casper Tengstedt en Feyenoord lijken eindelijk verlost van elkaar. De Rotterdammers zijn volgens FR12 rond met Toulouse FC over een transfer van de miskoop van vorige zomer. Op dit moment zouden de laatste details worden afgerond.

Vrijdagavond werd bekend dat Feyenoord en Toulouse ‘vergevorderde onderhandelingen’ voerden over de Deense spits. Een dag later meldt FR12 dat Tengstedt op het punt staat om de Rotterdammers daadwerkelijk te verlaten. De 26-jarige aanvaller stond zelf open voor een transfer naar de Franse Ligue 1. Welk bedrag er gemoeid is met de transfer, wordt niet gemeld.

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment worden de laatste formaliteiten, zoals de medische keuring, afgerond. Daarna kan de transfer worden beklonken. Bekend is dat Tengstedt niet in de plannen van Giovanni van Bronckhorst voorkwam en mocht vertrekken. Ayase Ueda, Nacho Ferri en Shaqueel van Persie stonden voor hem in de pikorde.

Tengstedt kwam in de zomer van 2025 over van Benfica en tekende tot medio 2029. Het huwelijk liep vanaf moment één stroef. Tengstedt kon nauwelijks overtuigen en moest het hele jaar genoegen nemen met een reserverol. De Deen was uiteindelijk goed voor vijf treffers.

➡️ Meer over Casper Tengstedt

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 18
Vuurwerk Feyenoord

Feyenoord grijpt in en neemt keiharde maatregel tegen eigen fans

  • wo 26 augustus, 11:53
  • 26 aug. 11:53
  • 11
Vuurwerk Feyenoord

Feyenoord-fans hekelen 'gejank' na vuurwerk: 'Een tip aan Cambuur-fans...'

  • ma 24 augustus, 18:35
  • 24 aug. 18:35
  • 10
11 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.235 Reacties
1.432 Dagen lid
4.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Deze man heeft wat mij betreft nooit een serieuze kans gehad

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.235 Reacties
1.432 Dagen lid
4.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Deze man heeft wat mij betreft nooit een serieuze kans gehad

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
0
0
2025/2026
Feyenoord
18
3
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lille
2
2
4
2
Marseille
1
4
3
3
Lens
1
3
3
4
Lyon
1
2
3
5
Monaco
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws