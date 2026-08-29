Dit is het speelschema van Feyenoord in de Champions League-competitiefase

Feyenoord weet sinds zaterdagmiddag wanneer het zijn acht wedstrijden in de competitiefase van de Champions League speelt. De UEFA heeft het volledige programma bekendgemaakt. De Rotterdammers beginnen de Europese campagne met een bezoek aan FC Barcelona en sluiten af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst wist sinds woensdag al welke tegenstanders het zou treffen in de zogeheten league phase. FC Barcelona, Internazionale, FC Porto en Galatasaray behoren tot de aansprekende namen die Feyenoord dit seizoen treft in het miljardenbal.

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De eerste wedstrijd staat op 9 september op het programma. Feyenoord gaat dan op bezoek bij FC Barcelona, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. De eerste thuiswedstrijd volgt op 14 oktober, wanneer Como om 18.45 uur naar De Kuip komt.

Het volledige schema van Feyenoord in de Champions League:

Speelronde 1: FC Barcelona – Feyenoord: 9 september, 18.45 uur

Speelronde 2: Feyenoord – Como: 14 oktober, 18.45 uur

Speelronde 3: Real Betis – Feyenoord: 21 oktober, 21.00 uur

Speelronde 4: Feyenoord – Internazionale: 3 november, 21.00 uur

Speelronde 5: Feyenoord – FC Porto: 24 november, 21.00 uur

Speelronde 6: Viking – Feyenoord: 8 december, 18.45 uur

Speelronde 7: Galatasaray – Feyenoord: 19 januari, 18.45 uur

Speelronde 8: Feyenoord – RB Leipzig: 27 januari, 21.00 uur