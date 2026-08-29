Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Telstar: rouleert Míchel Sánchez opnieuw volop?

Ajax gaat zondagmiddag (16.45 uur) op bezoek in Velsen-Zuid voor het onderonsje met Telstar. Hoofdtrainer Míchel Sánchez rouleert erop los sinds hij aan het roer staat in Amsterdam, maar FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Ajax verzekerde zich donderdag van de hoofdfase van de Conference League. De Amsterdammers waren na twee wedstrijden te sterk voor FC Sion, al incasseerden ze liefst vijf tegentreffers (cumulatief: 9-5). Daarnaast viel Youri Regeer, die onder de Ajax-fans het mikpunt was van kritiek, geblesseerd uit.

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Hij is er dus sowieso niet bij tegen Telstar. Wie er hoogstwaarschijnlijk wel in staat, is Marc ter Stegen. De Duitser heeft, indien hij fit is, natuurlijk een enorme streep voor op Maarten Paes. De verdediging, die donderdag dus drie keer geklopt werd, lijkt intact te blijven. Dat betekent dat die linie er zo uitziet, van rechts naar links: Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas, Caio Henrique.

Op het middenveld kan Jorthy Mokio zijn kans grijpen, nu Regeer dus niet van de partij is. Daarnaast behoudt Davy Klaassen zijn plek op het middenveld. Míchel kiest vermoedelijk tussen Oscar Gloukh en Julian Brandt als derde middenvelder. In de Eredivisie koos de Spanjaard vorige keer voor Gloukh, en FCUpdate verwacht dat hij dat tegen Telstar opnieuw doet. Julian Brandt startte de afgelopen twee duels als basisklant.

Voorin behoudt Tolu Arokodare zijn plek in de spits. Links moet Abdellah Ouazane zijn goede vorm doortrekken, terwijl Steven Berghuis verwacht wordt aan de rechterkant. Mogelijk wordt hij na verloop van tijd vervangen door nieuwkomer Viktor Tsygankov.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Telstar:

Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Arokodare, Ouazane.