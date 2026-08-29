Is alsnog op weg naar PSV? Gisteren (vrijdag) werd bekend dat Sparta Rotterdam een openingsbod van de landskampioen op de aanvallende middenvelder zou hebben afgewezen, maar een dag later ontbreekt Santos in de wedstrijdselectie voor het Rotterdamse onderonsje met Excelsior.

PSV nam deze zomer afscheid van twee belangrijke krachten op het middenveld: Ismael Saibari en Joey Veerman verruilden Eindhoven voor de Bundesliga, waar ze tekenden bij respectievelijk Bayern München en Borussia Dortmund. In de personen van Kodai Sano (NEC) en Sven Mijnans (AZ) trok PSV voor beiden een vervanger aan, maar vorige week werd al duidelijk dat de club nog altijd loert op een 'buitenkansje' en dat Santos (21) daarvoor in beeld is.

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De bij Sparta opgeleide Santos, het jongere broertje van huidig N.E.C.-speler Jamiro Monteiro, brak vorig seizoen onder Maurice Steijn definitief door in het eerste elftal. Ook onder diens opvolger, Rogier Meijer, is Santos vooralsnog verzekerd van een basisplaats. De enkelvoudig international van Kaapverdië speelde tot dusverre 32 officiële wedstrijden voor Sparta, waarin hij goed was voor twee goals en een assist. Santos ligt op Het Kasteel nog vast tot medio 2029, volgens de data van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een Expected Transfer Value (ETV) van 1,4 miljoen euro.

Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) bracht gisteren (vrijdag) naar buiten dat PSV zich officieel bij Sparta heeft gemeld voor Santos. Het openingsbod, ter hoogte van 'enkele miljoenen', zou door de Rotterdammers echter zijn afgewezen. Sparta zou namelijk een vraagprijs van 5 tot 5,5 miljoen euro hanteren.

Santos ontbreekt vanmiddag in de wedstrijdselectie van Sparta, dat vanaf 16.30 uur de uitwedstrijd tegen Excelsior op Woudestein gaat afwerken. Onder de tweet waarmee de club de opstelling communiceert verschijnen dan ook al snel reacties van volgers die een en ander met elkaar combineren. "De voorbeschouwing zei volledige selectie, waar is Santos dan?", vraagt iemand zich af. "Santos dus toch naar PSV", concludeert een ander alvast.

Meijer: 'Hij is met de kop niet helemaal bij Sparta'

Sparta-trainer Rogier Meijer bevestigt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Excelsior voor de camera's van ESPN dat Santos vanwege de transferperikelen ontbreekt in de wedstrijdselectie. "Het speelt al een paar dagen. Hij is met de kop niet helemaal bij Sparta, denk ik, dus het is goed dat hij er niet bij is. Ik heb het zelf besloten. Als je ziet wat er gebeurt om hem heen en naar de trainingen kijkt, dan moet je een beslissing nemen", zegt de trainer.

Meijer zegt Santos de overstap naar de landskampioen van harte te gunnen. "Als het doorgaat is het een geweldige stap voor hem. Hij heeft het vanaf het begin van het seizoen goed gedaan, dus dat gun ik hem ook van harte. Hij heeft specifieke kwaliteiten, die zullen we zeker missen mocht het allemaal zover komen."