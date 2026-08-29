Louis van Gaal staat open voor een nieuwe klus als bondscoach. Dat zegt de 75-jarige trainer, die zelf vindt dat hij er een stuk jonger uitziet, in gesprek met ESPN.

Na het WK in Qatar, in november en december 2022, kwam een einde aan de derde periode van Van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. De ervaren trainer, die de laatste jaren met succes werd behandeld aan prostaatkanker, fungeerde daarna tussen oktober 2023 en juni van dit jaar als technisch adviseur van de raad van commissarissen bij Ajax.

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Van Gaal bevestigt tegenover ESPN dat hij zich 'fitter dan ooit' voelt. "Dat is zeker waar, ik ben nu veel fitter", klinkt het. Toch is de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München pessimistisch over zijn kansen om weer ergens aan de slag te gaan: "De voetbalwereld zit niet op een coach van 75 te wachten, ook al zie ik er als 55 uit", zegt Van Gaal met een brede grijns. "Ik zie er toch redelijk jong en strak uit?", vraagt hij de interviewer vervolgens.

Daaruit mogen we echter niet concluderen dat de trainersloopbaan van Van Gaal er definitief op zit. "Nee, je moet niets uitsluiten. Je weet het nooit", houdt hij alle opties open. Vooral een nieuwe klus als bondscoach ziet Van Gaal zitten: "Als er een land komt voor mij waarvan ik denk: Daar kan ik wat mee, dan zou ik het wél overwegen. Maar alleen als ze kans hebben om wereldkampioen te worden", zegt hij er direct achteraan.

KNVB liet Van Gaal links liggen

Van Gaal liet eerder deze zomer doorschemeren dat hij openstond voor een vierde termijn bij Oranje, toen de KNVB op zoek was naar een opvolger voor Ronald Koeman. "Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen", liet hij begin deze maand weten. De bond besloot Van Gaal echter links te laten liggen en heeft zijn voormalige Barcelona-pupil Xavi Hernández inmiddels gepresenteerd als nieuwe bondscoach. De 46-jarige Spanjaard is vastgelegd tot en met het WK van 2030.