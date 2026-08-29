staat na twee seizoenen voor een vertrek bij FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. De 27-jarige spits staat op het punt om een huurtransfer te maken naar Arminia Bielefeld, dat volgens de ochtendkrant tevens een optie tot koop heeft bedongen.

FC Utrecht betaalde in de zomer van 2024 naar verluidt een transfersom van rond de één miljoen euro om Min over te nemen van RKC Waalwijk. Sindsdien kwam hij in alle competities tot 65 officiële optredens namens de Domstedelingen. Daarin was Min goed voor tien doelpunten en drie assists.

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Drie weken gelden stond Min - ook omdat Artem Stepanov nog niet beschikbaar was - bij de start van het nieuwe seizoen nog in de basis tegen FC Groningen (2-1 verlies). Afgelopen weekend viel de spits twintig minuten voor tijd in tegen Sparta Rotterdam (3-3). Naar nu blijkt waren dat (voorlopig) zijn laatste minuten in het shirt van FC Utrecht.

De Telegraaf schrijft namelijk dat Utrecht en Bielefeld afstevenen op een akkoord over de overstap van Min, die in eerste instantie gehuurd zal gaan worden door de club die actief is in de 2. Bundesliga. In de huurovereenkomst zal tevens een optie tot koop worden opgenomen. "De verwachting is dat de deal tussen de clubs snel afgerond zal worden, waarna Min naar Duitsland zal reizen voor de medische keuring en de formele afronding van de transfer", aldus de krant.