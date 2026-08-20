Het is zeker niet uitgesloten dat binnenkort een contract gaat tekenen bij FC Utrecht. Dat laat trainer Anthony Correia doorschemeren in gesprek met ESPN.

De 39-jarige Amrabat liep afgelopen zomer uit zijn contract bij de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca, waarvoor hij afgelopen seizoen nog 35 keer in actie kwam. Recent dook de oud-speler van onder meer VVV-Venlo en PSV op het trainingsveld van FC Utrecht, waar hij voorlopig zijn conditie op peil gaat houden. Bovendien moet Amrabat als 'mentor' voor de jongere spelers gaan fungeren, zo schreef de club.

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Correia laat zich zeer positief uit over de invloed die Amrabat heeft op het trainingsveld. "Hij was voor het eerst, we startten de training en bij de eerste pass-trapvorm kreeg ik al een bult energie van hem. Een supervrolijke gozer, superfit, hij werkt hard. Hij traint nu twee weken met ons mee. We zien wel hoe het uit gaat werken, maar dat ik er energie van krijg, en niet ik alleen, dat is duidelijk."

Als interviewer Pascal Kamperman doorvraagt naar een mogelijk contract, bezweert Correia dat dat 'nog niet aan de orde' is. Kamperman vertelt vervolgens met Amrabats jongere broer Sofyan te hebben gesproken, die hem verklapte dat Nordin 'open staat' voor een contract bij FC Utrecht. "Natuurlijk staat hij daarvoor open", reageert Correia. "Hij is hier niet voor niets, wij staan er ook voor open. Daarom is-ie hier."

Amrabat stelt belangrijke voorwaarde aan eventueel contract bij FC Utrecht

Amrabat zelf bevestigt tegenover RTV Utrecht dat hij inderdaad hoopt op een contract bij FC Utrecht. "Anders kom ik niet meetrainen. Ik hou mijn conditie op peil, maar nu ik hier ben smaakt het wel naar meer", zegt de aanvaller. Toch stelt hij wel een belangrijke voorwaarde aan een eventueel dienstverband: "De perspectieven moeten goed zijn. Kijk, je bent 39. Om elke dag keihard te trainen en dan niet te spelen... Dan heeft het niet heel veel nut. Voetbal is het leukste als je zelf minuten maakte tijdens de wedstrijden."