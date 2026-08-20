voorspelt zijn voormalig ploeggenoot (23) een grote toekomst. De recent gestopte spits laat tegenover Sportnieuws.nl weten dat de creatieveling van FC Twente zelfs dusdanig veel kwaliteiten heeft, dat het hem niets zou verbazen als de Fransman ooit terug gaat keren bij de club waar hij zes jaar in de jeugdopleiding speelde: Paris Saint-Germain.

RKC nam Weidmann in de zomer van 2023 op huurbasis over van het Italiaanse Torino, een jaar later maakte hij definitief de overstap naar Waalwijk, waar hij ploeggenoot van Kramer werd. In de zomer van 2025 sloeg FC Twente toe en verkaste de middenvelder voor ruim één miljoen euro naar Enschede. Na een weinig opvallend debuutjaar is Weidmann inmiddels uitgegroeid tot een van de smaakmakers bij de Tukkers. Zo tekende hij afgelopen weekend nog voor de gelijkmaker tegen PEC Zwolle, dat uiteindelijk met 3-1 werd verslagen.

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Kramer is niet verrast door de ontwikkeling van Weidmann. "Daouda heeft alles wat je tegenwoordig nodig hebt als moderne creatieve middenvelder. Hij is flegmatiek, creatief en enorm goed aan de bal, dat zijn alle ingedriënten om een goede speler te zijn. Dat laat hij dit seizoen ook wel zien bij Twente", zegt de oud-spits, die inmiddels als assistent-trainer actief is bij RKC. Kramer weet dat Weidmann ervan droomt om ooit terug te keren bij PSG. Dat is zeker niet onmogelijk: "Eerlijk, het zou mij niks verbazen als hij daar over een aantal jaren ineens zou staan. Hij heeft écht die kwaliteiten, maar dan moet hij het wel eerst elke training en wedstrijd laten zien aan de buitenwereld."

Want, daar schort het nog weleens aan bij Weidmann, denkt Kramer. "Het lijkt af en toe of hij een beetje ongeïnteresseerd, laconiek of gemakkelijk is. Als het slecht loopt, kan dat veel irritatie opwekken", weet hij. "Maar als je met hem praat, kom je er pas achter dat hij heel veel van voetbal weet en ook bereid is om te investeren in zichzelf. Hij is heel veel bezig met beter worden en zichzelf op de kaarten zetten. Dat is een heel goed gegeven."