Rafael van der Vaart hoopt van harte dat Ajax erin slaagt om terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. De 27-jarige Oranje-international, die momenteel nog onder contract staat bij Napoli, zou met het juiste vertrouwen zelfs dingen kunnen laten zien die 'misschien nog wel beter zijn dan ', zegt Van der Vaart tegen Sportnieuws.nl.

Ajax verkocht Godts afgelopen week voor 55 miljoen euro aan Paris Saint-Germain. In de zoektocht naar een opvolger voor de Belg valt geregeld de naam van Lang, die echter óók begeerd zou worden door Atalanta Bergamo én Galatasaray. Die laatste club huurde de Nederlander het afgelopen halfjaar al van Napoli en zou hem nu definitief in willen lijven.

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Van der Vaart hoopt van harte dat Lang zijn rentree gaat maken bij Ajax, de club waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep en waar hij later zijn debuut in het profvoetbal maakte. "Ik zou het enorm leuk vinden, het zou echt fantastisch zijn. Dan gaan er weer dingen gebeuren die niemand aan ziet komen. Dus ik hoop eigenlijk wel dat het doorgaat", zegt de oud-Ajacied.

Aan Lang kleeft het hardnekkige imago van een 'lastige jongen', maar volgens Van der Vaart valt dat reuze mee. "Je moet eigenlijk iemand hebben daar die af en toe tegen Noa zegt hoe goed hij is. Iemand die hem af en toe een knuffeltje geeft. Zo moet je dat een beetje doen. Dan heb je aan Lang een wereldspeler. Hij doet stoer, maar het is gewoon een enorm lieve jongen", aldus de oud-international. "Als je hem vertrouwen geeft en in hem gelooft, dan kan hij dingen laten zien die nog wel beter zijn dan Mika Godts misschien", besluit Van der Vaart.