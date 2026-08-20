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Van der Vaart tipt Ajax: 'Misschien wel beter dan Mika Godts'

20 augustus 2026, 17:30
Rafael van der Vaart met het stadion van Ajax op de achtergrond
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Rafael van der Vaart hoopt van harte dat Ajax erin slaagt om Noa Lang terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. De 27-jarige Oranje-international, die momenteel nog onder contract staat bij Napoli, zou met het juiste vertrouwen zelfs dingen kunnen laten zien die 'misschien nog wel beter zijn dan Mika Godts', zegt Van der Vaart tegen Sportnieuws.nl.

Ajax verkocht Godts afgelopen week voor 55 miljoen euro aan Paris Saint-Germain. In de zoektocht naar een opvolger voor de Belg valt geregeld de naam van Lang, die echter óók begeerd zou worden door Atalanta Bergamo én Galatasaray. Die laatste club huurde de Nederlander het afgelopen halfjaar al van Napoli en zou hem nu definitief in willen lijven.

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Van der Vaart hoopt van harte dat Lang zijn rentree gaat maken bij Ajax, de club waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep en waar hij later zijn debuut in het profvoetbal maakte. "Ik zou het enorm leuk vinden, het zou echt fantastisch zijn. Dan gaan er weer dingen gebeuren die niemand aan ziet komen. Dus ik hoop eigenlijk wel dat het doorgaat", zegt de oud-Ajacied.

Aan Lang kleeft het hardnekkige imago van een 'lastige jongen', maar volgens Van der Vaart valt dat reuze mee. "Je moet eigenlijk iemand hebben daar die af en toe tegen Noa zegt hoe goed hij is. Iemand die hem af en toe een knuffeltje geeft. Zo moet je dat een beetje doen. Dan heb je aan Lang een wereldspeler. Hij doet stoer, maar het is gewoon een enorm lieve jongen", aldus de oud-international. "Als je hem vertrouwen geeft en in hem gelooft, dan kan hij dingen laten zien die nog wel beter zijn dan Mika Godts misschien", besluit Van der Vaart.

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Jaja Rafael

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Brabo64
7 Reacties
25 Dagen lid
16 Likes
Brabo64
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Jaja Rafael

Kicker
744 Reacties
768 Dagen lid
1.755 Likes
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Ven der Vaart komt ook met de nachtschuit.

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

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Eredivisie
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DS
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Fortuna
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