Opmerkelijke beelden uit Eindhoven. doorliep daar donderdag de medische keuring voorafgaand aan zijn verwachte overstap van PSV, maar wordt daarna plotseling benaderd door een supporter van Feyenoord.

Na een lange periode vol geruchten lijkt het inmiddels een uitgemaakte zaak dat Geertruida (26) zijn loopbaan bij PSV gaat vervolgen. De Oranje-international is persoonlijk al rond met de regerend landskampioen en heeft dus ook met succes de medische keuring doorlopen. Enkel RB Leipzig moet nog definitief 'ja' zeggen, voordat de (naar verwachting) huurdeal met (vermoedelijk) optie tot koop helemaal kan worden afgerond.

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Op beelden die door @psvuniverse worden gedeeld op X, is te zien hoe Geertruida ná het doorlopen van de medische keuring wordt benaderd door een persoon met een witte pet, die twee Feyenoord-shirts bij zich heeft. De verdediger maakt er vervolgens geen probleem van om de tricots van een handtekening te voorzien.

Zijn aanstaande overstap naar PSV wordt Geertruida niet door alle Feyenoord-supporters in dank afgenomen. Op sociale media krijgt de Oranje-international er stevig van langs door een deel van de aanhang van zijn vorige club, waaronder de Rotterdam Radicals, die op Instagram zelfs spotten met het stotteren van Geertruida.