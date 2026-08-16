Selectie PSV in shock: 'Ik heb de training gestopt, iedereen was er kapot van'

Toen vrijdag een blessure opliep, staakte PSV direct de training. Peter Bosz merkte dat de stemming flink was omgeslagen en besloot om de training vroegtijdig te stoppen. Dat vertelt hij op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior )(1-2).

Pléa liep vorig jaar tijdens zijn eerste seizoen bij PSV al een zware knieblessure op. Na een lang revalidatietraject maakte hij vorig weekend tegen Fortuna Sittard zijn rentree. Tot overmaat van ramp raakte de aanvaller vrijdag tijdens de afsluitende training voor de uitwedstrijd tegen Excelsior opnieuw geblesseerd.

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PSV heeft in een persbericht bekendgemaakt dat Pléa in ieder geval tot de eerstvolgende interlandperiode is uitgeschakeld. Die interlandperiode begint op maandag 21 september, over ongeveer vijf weken. Dat betekent dat PSV het de komende weken in de eerste fase van het seizoen zonder de 33-jarige Fransman moet stellen.

"Hij lag daar op de grond. Het was een verschrikkelijk gezicht, vanwege het jaar dat hij achter de rug heeft", vertelde Bosz. "Achteraf ben je blij dat het zijn knie niet is, maar een andere zware blessure, maar we waren er allemaal kapot van. We hadden ook geen zin meer om door te trainen. Ik ben de training meteen gestopt. Ik merkte het ook aan de jongens. Ze stonden er allemaal omheen en het was niet het moment om door te gaan."

De blessure is een flinke domper voor Pléa zelf, zo vertelde hij in een korte reactie op de website van PSV. "Tegelijkertijd blijf ik strijdvaardig en ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn. Het gaat er niet om hoe vaak je neergaat, maar hoe vaak je weer opstaat."