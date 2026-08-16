Harde kritiek na overwinning PSV: 'Als supporter ben je helemaal klaar met die gozer'

ontvangt forse kritiek na de moeizame 1-2 overwinning van PSV bij Excelsior. De centrale verdediger liet zich bij de Rotterdamse gelijkmaker aftroeven door Casper Widell. Dat komt hem op harde woorden te staan bij ESPN. Vooral Hugo Borst spaart de 23-jarige PSV'er niet, terwijl Marciano Vink juist nadrukkelijk voor hem in de bres springt.

Been mist meedogenloosheid bij Flamingo

Mario Been zoomt vooral in op het luchtduel dat voorafging aan de 1-1. Volgens de voormalig trainer had Flamingo daar simpelweg sterker moeten optreden. “Dit is een kwestie van gewoon je duel winnen en dat verliest Flamingo vrij eenvoudig”, aldus de analist. “Misschien moet je bij dit soort ballen wat verder van de goal af verdedigen.”

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Voor Been staat die situatie niet op zichzelf. Hij twijfelt vooral aan de hardheid van Flamingo als centrale verdediger. “Hij verliest heel makkelijk het duel en dat geeft aan dat hij niet echt een meedogenloze verdediger is. Hij heeft geweldige momenten gehad op het middenveld, met name in zijn tijd bij Utrecht, maar ik vind hem niet meedogenloos genoeg om in het centrum dit soort ballen weg te werken.”

Borst trekt vervolgens een nog scherpere conclusie. “Ik ben niet voor PSV, maar ik kan me voorstellen dat je als supporter helemaal klaar bent met die gozer”, zegt de columnist. Vink verzet zich direct tegen die woorden. Borst vraagt zich daarnaast af of een vertrek naar een andere omgeving Flamingo mogelijk vooruit zou kunnen helpen.

Vink verdedigt Flamingo en ziet andere positie

Vink vindt dat het oordeel over de verdediger te hard is en wijst op wedstrijden waarin Flamingo juist overeind bleef op het hoogste niveau. “Op het moment dat Boscagli naast hem stond en later ook Schouten in de Champions League, heeft hij in zijn eentje grote ruimtes verdedigd tegen echte superspitsen die voor tientallen miljoenen worden verkocht. Tegen Gyökeres bijvoorbeeld heeft hij echt zijn mannetje gestaan.”

Volgens de analist speelt vertrouwen een belangrijke rol bij Flamingo. “Hij is een speler die vertrouwen moet hebben”, vervolgt Vink. “Ik denk ook dat die goal die hij vorige week tegen Fortuna maakte hem echt wel heel erg veel deed.” Wel ziet ook Vink een zwakke plek in zijn spel: “Dat hangt een klein beetje aan hem.”

De oud-voetballer haalt vervolgens Frank de Boer aan om zijn punt kracht bij te zetten. “Die maakte dit soort foutjes ook, alleen Frank de Boer was daarnaast heel slim, tactisch heel sterk en positioneel sterk. Dat heeft Flamingo niet.” Vink denkt daarom dat Flamingo niet volledig in het profiel van een centrale verdediger past. Op de vraag of zijn kwaliteiten mogelijk beter tot hun recht komen op het middenveld, antwoordt hij: “Hij zit eigenlijk tussen middenvelder en verdediger in.”

De discussie komt op een moment dat er ook beweging rond zijn toekomst is. Benfica heeft naar Flamingo geïnformeerd en de verdediger staat open voor een transfer. PSV wil hem momenteel echter niet graag voor minder dan twintig miljoen euro laten vertrekken, zeker zolang de Eindhovense zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger nog geen definitief resultaat heeft opgeleverd.