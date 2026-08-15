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‘PSV heeft alle vertrouwen in komst Lutsharel Geertruida’

15 augustus 2026, 13:13
Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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PSV heeft er veel vertrouwen in dat het Lutsharel Geertruida kan aantrekken, zo meldt Rik Elfrink zaterdagmiddag op X. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad weet dat de landskampioen inzet op een huurdeal. Geertruida werd de afgelopen dagen veelvuldig gelinkt aan Ajax.

Geertruida is een van de meest besproken spelers van de huidige transferperiode in de top van de Eredivisie. In eerste instantie werd bekend dat PSV interesse had, waarna Feyenoord de transfer naar verluidt wilde kapen. De veelzijdige verdediger zou een terugkeer naar Nederland zien zitten, maar hoeft niet te rekenen op een permanente transfer. Daarvoor zou hij te duur zijn.

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Deze week werd verrassend bekend dat ook Ajax de voormalig aanvoerder van Feyenoord wil hebben. Ook de Amsterdammers zetten volgens meerdere media in op een huurdeal met RB Leipzig. Een opvallende actie op sociale media lijkt overigens te verklappen dat we Geertruida niet in het Ajax-shirt hoeven te verwachten.

De kans lijkt wat dat betreft groter dat PSV met de Oranje-international aan de haal gaat. Volgens Elfrink is er in Eindhoven ‘nog altijd alle vertrouwen dat een huurdeal tot stand kan komen’. “Duitse bronnen meldden eerder al dat ook hij graag een huur wil en nu niet aast op een definitieve transfer. Als Leipzig hierin meebeweegt, kan het snel gaan”, weet de PSV-watcher.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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