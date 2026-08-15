Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Eén vraagstuk voor Van Bronckhorst tegen Go Ahead

Feyenoord maakt zich op voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers wonnen het openingsduel met nipte cijfers van Sparta, maar lijken met grotendeels dezelfde opstelling te starten. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft achterin slechts één vraagstuk.

Niemand twijfelt over de keeperspositie bij Feyenoord, die wordt ingevuld door Tjark Ernst. Achterin lijken Givairo Read, Jeremiah St. Juste en Mika Mármol zeker van hun plek. Thijs Kraaijeveld stond tegen Sparta aan de rechterkant van het centrum, maar door de terugkeer van Tsuyoshi Watanabe op het trainingsveld lijkt de jongeling het enige vraagteken. Houdt Van Bronckhorst vast aan hem of keert Watanabe terug in het elftal?

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Op het middenveld en in de aanval hoeven we geen veranderingen te verwachten. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël en aanvoerder Luciano Valente maken zich op voor een basisplaats. Datzelfde geldt voor Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Gaoussou Diarra.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Go Ahead Eagles

Ernst; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.