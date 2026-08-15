verkast tóch naar NEC, zo meldt WFCGroningen op X. De Turkse verdediger van Ajax zag zijn transfer naar Nijmegen eerder afketsen na de medische keuring, maar is alsnog op weg naar De Goffert. Voetbal International en het Algemeen Dagblad bevestigen de berichtgeving.

Kaplan maakte afgelopen seizoen de nodige vlieguren op huurbasis bij NEC, waar hij een belangrijke rol speelde in het behalen van een plek in de voorronde van de Champions League. Na zijn verhuurperiode keerde hij terug bij Ajax, waar hij nog tot medio 2027 vastlag, maar geen toekomst meer had.

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Al snel werd bekend dat NEC de Turk permanent wilde overnemen, maar die deal ketste af na problemen tijdens de medische keuring. De overgang gaat echter toch nog plaatsvinden. Volgens WFCGroningen is een akkoord aanstaande.

Kaplan is nog niet helemaal fit en moet nog een paar weken wachten voordat hij inzetbaar is. Het AD weet dat NEC een bedrag van 2,5 miljoen euro gaat betalen aan Ajax, met een doorverkooppercentage. Kaplan tekent voor vier jaar bij de club uit Nijmegen.