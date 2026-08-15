Ahmetcan Kaplan verkast tóch naar NEC, zo meldt WFCGroningen op X. De Turkse verdediger van Ajax zag zijn transfer naar Nijmegen eerder afketsen na de medische keuring, maar is alsnog op weg naar De Goffert. Voetbal International en het Algemeen Dagblad bevestigen de berichtgeving.
Kaplan maakte afgelopen seizoen de nodige vlieguren op huurbasis bij NEC, waar hij een belangrijke rol speelde in het behalen van een plek in de voorronde van de Champions League. Na zijn verhuurperiode keerde hij terug bij Ajax, waar hij nog tot medio 2027 vastlag, maar geen toekomst meer had.
Al snel werd bekend dat NEC de Turk permanent wilde overnemen, maar die deal ketste af na problemen tijdens de medische keuring. De overgang gaat echter toch nog plaatsvinden. Volgens WFCGroningen is een akkoord aanstaande.
Kaplan is nog niet helemaal fit en moet nog een paar weken wachten voordat hij inzetbaar is. Het AD weet dat NEC een bedrag van 2,5 miljoen euro gaat betalen aan Ajax, met een doorverkooppercentage. Kaplan tekent voor vier jaar bij de club uit Nijmegen.
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Wat moet i dan doen? Die Kaplan is meer geblesseerd dan dat i speelt. Je had nooit meer dan 5m gehad en dan had hij momenteel fit moeten zijn. Ik ben blij dat hij weg is, afgesloten hoofdstuk. Nu nog Sutalo en Itakura en we hebben een selectie met ervaren krachten met daarachter jeugd wat goed mee kan doen al.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat moet i dan doen? Die Kaplan is meer geblesseerd dan dat i speelt. Je had nooit meer dan 5m gehad en dan had hij momenteel fit moeten zijn. Ik ben blij dat hij weg is, afgesloten hoofdstuk. Nu nog Sutalo en Itakura en we hebben een selectie met ervaren krachten met daarachter jeugd wat goed mee kan doen al.