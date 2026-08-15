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Ajax verkoopt Ahmetcan Kaplan tóch aan NEC: dit is de transfersom

15 augustus 2026, 14:12
Ahmetcan Kaplan en Kian Fitz Jim
Foto: © Imago
10 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ahmetcan Kaplan verkast tóch naar NEC, zo meldt WFCGroningen op X. De Turkse verdediger van Ajax zag zijn transfer naar Nijmegen eerder afketsen na de medische keuring, maar is alsnog op weg naar De Goffert. Voetbal International en het Algemeen Dagblad bevestigen de berichtgeving.

Kaplan maakte afgelopen seizoen de nodige vlieguren op huurbasis bij NEC, waar hij een belangrijke rol speelde in het behalen van een plek in de voorronde van de Champions League. Na zijn verhuurperiode keerde hij terug bij Ajax, waar hij nog tot medio 2027 vastlag, maar geen toekomst meer had.

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Al snel werd bekend dat NEC de Turk permanent wilde overnemen, maar die deal ketste af na problemen tijdens de medische keuring. De overgang gaat echter toch nog plaatsvinden. Volgens WFCGroningen is een akkoord aanstaande.

Kaplan is nog niet helemaal fit en moet nog een paar weken wachten voordat hij inzetbaar is. Het AD weet dat NEC een bedrag van 2,5 miljoen euro gaat betalen aan Ajax, met een doorverkooppercentage. Kaplan tekent voor vier jaar bij de club uit Nijmegen.

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dilima1966
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dilima1966
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Heeft jordi om raad gepleegd bij kroes weer een koopje van 10 miljoen gekocht nu verkocht voor 2.5 miljoen bizar... Koopje voor nec lachwekkend gewoon

Kramer
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Kramer
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Wat moet i dan doen? Die Kaplan is meer geblesseerd dan dat i speelt. Je had nooit meer dan 5m gehad en dan had hij momenteel fit moeten zijn. Ik ben blij dat hij weg is, afgesloten hoofdstuk. Nu nog Sutalo en Itakura en we hebben een selectie met ervaren krachten met daarachter jeugd wat goed mee kan doen al.

dilima1966
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dilima1966
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@Kramer

nee alles weg geven daar was ajax de laaste tijd goed in boekhorst lacht zicht een ongeluk let maar op hij leverd nec 3 dubbele op met verkoop

EuropaMango
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EuropaMango
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Ik hoop dat de doorverkoopclausule dan in elk geval 50% is...

dilima1966
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dilima1966
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@EuropaMango nou dat denk ik niet 50% eerder 20 %

Kicker
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Met een contract tot medio 2027 is 2,5 mln nog niet zo'n slechte deal en je bespaart ook nog op de salarislasten met 1,3 mln.

martienis
134 Reacties
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martienis
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Prima deal voor Ajax altijd gebleseerd

CG
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@martienis Zo is dat!!

martienis
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martienis
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Helemaal niet lach wekkend kaplan is al 4 jaar bij ajax dus flink wat afgeschreven en zijn salaris Dus onzin wat u schrijft

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.955 Reacties
1.160 Dagen lid
18.649 Likes
dilima1966
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Heeft jordi om raad gepleegd bij kroes weer een koopje van 10 miljoen gekocht nu verkocht voor 2.5 miljoen bizar... Koopje voor nec lachwekkend gewoon

Kramer
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3.166 Reacties
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Kramer
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Wat moet i dan doen? Die Kaplan is meer geblesseerd dan dat i speelt. Je had nooit meer dan 5m gehad en dan had hij momenteel fit moeten zijn. Ik ben blij dat hij weg is, afgesloten hoofdstuk. Nu nog Sutalo en Itakura en we hebben een selectie met ervaren krachten met daarachter jeugd wat goed mee kan doen al.

dilima1966
3.955 Reacties
1.160 Dagen lid
18.649 Likes
dilima1966
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@Kramer

nee alles weg geven daar was ajax de laaste tijd goed in boekhorst lacht zicht een ongeluk let maar op hij leverd nec 3 dubbele op met verkoop

EuropaMango
62 Reacties
48 Dagen lid
138 Likes
EuropaMango
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  • 1
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Ik hoop dat de doorverkoopclausule dan in elk geval 50% is...

dilima1966
3.955 Reacties
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18.649 Likes
dilima1966
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@EuropaMango nou dat denk ik niet 50% eerder 20 %

Kicker
706 Reacties
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1.711 Likes
Kicker
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  • 2
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Met een contract tot medio 2027 is 2,5 mln nog niet zo'n slechte deal en je bespaart ook nog op de salarislasten met 1,3 mln.

martienis
134 Reacties
1.418 Dagen lid
484 Likes
martienis
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Prima deal voor Ajax altijd gebleseerd

CG
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@martienis Zo is dat!!

martienis
134 Reacties
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martienis
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Helemaal niet lach wekkend kaplan is al 4 jaar bij ajax dus flink wat afgeschreven en zijn salaris Dus onzin wat u schrijft

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Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
-
-
2025/2026
NEC
25
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Jong Ajax
3
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
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3
3
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AZ
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Ajax
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Groningen
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