Eredivisieclub grijpt mis: Ajax stalt Konadu in buitenland

gaat Ajax tijdelijk verlaten voor Lommel SK, zo meldt De Telegraaf zaterdagmiddag. De twintigjarige spits werd eerder in verband gebracht met een huurtransfer naar Sparta Rotterdam, maar vertrekt dus naar de Belgische hoogste competitie.

Ajax is onder leiding van Jordi Cruijff druk bezig met het verkleinen van de selectie. Door het naderende vertrek van Konadu wordt een besparing op de post salarissen gerealiseerd van 700.000 euro, zo weet De Telegraaf.

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Eerder klonken er geluiden over een mogelijke huurdeal tussen Sparta en Ajax over Konadu. De Rotterdammers zijn op zoek naar versterking in de spitspositie. De talentvolle aanvaller van Ajax kan van het lijstje: hij wordt in Lommel de concurrent van good old Ralf Seuntjens, die in België is begonnen aan zijn tweede jeugd. Hij hielp de club vorig jaar aan promotie en maakte vorige week meteen een doelpunt in de Pro League.

Konadu begon zijn voetballoopbaan bij Zeeburgia, maar doorliep een groot deel van zijn jeugd bij Ajax. De aanvaller blonk niet bepaald uit in het maken van goals. Bij Jong Ajax trof hij in 37 officiële duels vier keer doel. In zeventien duels voor het eerste elftal scoorde hij één keer: tegen Excelsior Maassluis in de KNVB Beker.

Eerder de zaterdag werd bekend dat Ajax Ahmetcan Kaplan van de hand doet. De Turk gaat alsnog aan de slag bij NEC. De Telegraaf meldt dat de Amsterdammers deze zomer nog afscheid willen nemen van Kasper Dolberg, Owen Wijndal, Ko Itakura en Josip Sutalo.