Heitinga ziet Wijndal en Konadu terugkeren tegen Chelsea, dat zelf heel veel sterkhouders mist

Ajax-trainer John Heitinga kan woensdag weer beschikken over en . Het duo stond even geblesseerd aan de kant, maar is er tegen Chelsea weer bij. Dat melden de Amsterdammers via de eigen clubsite.

Vooral het gemis van Wijndal had duidelijke gevolgen voor coach Heitinga. De voormalige speler van AZ is eerste keus linksachter en eigenlijk heeft Ajax geen echte vervanger voor hem in de selectie. Daardoor werden Jorthy Mokio en Lucas Rosa, die oorspronkelijk resp. middenvelder en rechtsback zijn, op de plek van Wijndal gezet. Echt positief zal Heitinga niet zijn geweest over bovenstaande namen.

Mocht Wijndal helemaal fit zijn, zou het dus zomaar kunnen dat hij gelijk in de basis start. Dat lijkt niet het geval te gaan zijn voor Konadu. De spits delft momenteel het onderspit tegenover Wout Weghorst, terwijl Kasper Dolberg nog niet fit genoeg is. Naar alle verwachting staat Weghorst woensdag dan ook in de spits en begint Konadu op de bank. Vanwege liesklachten mist ook Steven Berghuis het duel. Youri Regeer is er, net als tegen AZ, weer bij.

Eén voordeel: ook bij Chelsea ontbreken er belangrijke spelers. Zo zullen Cole Palmer, Liam Delap, João Pedro (schorsing), Benoît Badiashile, Dário Essugo, Levi Colwill, Mikhaylo Mudryk, Axel Disasi en Raheem Sterling er allen niet bij zijn op Stamford Brigde. Voor Enzo Fernández is het nog de vraag of hij het Champions League-duel haalt. Vooral Palmer, Pedro, Disasi en Colwill zijn belangrijke spelers voor de Londenaren, net zoals Fernandez dat is. De selectie van Chelsea is echter zeer breed: trainer Enzo Maresca heeft tegen Ajax nog genoeg goede spelers om uit te kiezen.

Gehele selectie Ajax: Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Remko Pasveer, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Ko Itakura, Owen Wijndal, Youri Baas, Josip Šutalo, Gerald Alders, Youri Regeer, Kenneth Taylor, Oscar Gloukh, James McConnell, Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Raúl Moro, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Wout Weghorst en Rayane Bounida.