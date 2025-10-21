Live voetbal

Joël Veltman wil een zomerse terugkeer bij Ajax niet uitsluiten, zo laat hij weten in gesprek met de clubkanalen van de Amsterdammers. De verdediger bevestigt dat er afgelopen zomer ook is gesproken over een nieuwe samenwerking, maar dat kwam er destijds niet van. Het contract van Veltman bij Brighton & Hove Albion loopt komende zomer af.

Veltman doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde jaren in het eerste elftal, om in de zomer van 2020 de stap naar Brighton & Hove Albion te maken. De 33-jarige verdediger kan ook dit seizoen nog regelmatig rekenen op minuten bij de club aan de Engelse zuidkust. Toch heeft hij afgelopen zomer nagedacht en gesproken over een terugkeer naar Amsterdam, zo bevestigt hij op de clubkanalen van Ajax. “Maar het moment kwam niet goed uit”, zegt Veltman, die nog een doorlopend contract had.

De verbintenis van de Nederlander loopt komende zomer af, dus staat hij tegen die tijd voor een beslissing. “Wil Brighton met mij door? Ga ik nog een ander avontuur aan in het buitenland, of is dat het moment voor een terugkeer bij Ajax?”, somt hij zijn opties op. “Ik ga daar rustig over nadenken. Ik voel me hier nog steeds goed, maar mijn contract loopt komende zomer af. Dat wil ik graag uitdienen. Maar daarna? Wat wil Brighton en wat wil ik zelf? Voorlopig mag ik niet klagen over het aantal speelminuten onder onze trainer Fabian Hürzeler.”

Na zijn actieve loopbaan wil Veltman in de voetballerij actief blijven, vertelt hij. “Op mijn leeftijd lijkt het me wel gezond om na te denken over het leven na het voetbal. Ik ga niet per se zeggen dat ik hoofdtrainer wil worden”, zegt de routinier, die zich herinnert dat hij bij Ajax specialistische trainingen kreeg van Jaap Stam. “Daar heb ik als verdediger zoveel van geleerd. Dennis Bergkamp deed dat destijds bij de aanvallers. Zo’n rol als specialistentrainer lijkt mij wel wat.”

Een beetje ervaring zou Ajax helpen. Maar niet teveel. Geef ruimte aan de jeugd. Ervaren verdediger met een talent (zoals Bouwman) dat is goed.

