Grueter schrikt enorm van Regeer: 'Hij heeft Valente uit De Klassieker geschopt'

16 december 2025, 19:08

Jeroen Grueter is van mening dat Youri Regeer zondag Luciano Valente uit De Klassieker heeft geschopt. Dat vertelt de commentator tijdens de NOS Voetbalpodcast.

Feyenoord verloor zondag op pijnlijke wijze van Ajax: in de ArenA werd het 2-0. Het past bij de moeilijke fase waarin de Rotterdammers verkeren: van de laatste acht wedstrijden werden er maar twee gewonnen. Grueter maakt zich zorgen om de Rotterdammers, die steeds minder gaan spelen en blijvend te maken hebben met een waslijst aan blessures. "Van Persie moet gaan bewijzen dat hij dit kan omkeren. Er gaan spelers weg naar de Afrika Cup: Hadj Moussa, Targhalline en Diarra vertrekken. Steijn is geblesseerd, Valente uit de wedstrijd geschopt..."

Dan wordt de NOS-commentator onderbroken. "Nou, dat viel wel mee", vindt Jeroen Stekelenburg. "Dat was een botsing." Arman Avsaroglu valt zijn collega bij. "Vond jij dat een bewuste overtreding van Regeer?"

De genoemde voetballers kwamen rond het uur met elkaars knie in aanraking, maar van 'een schop' of 'bewust gevaarlijk spel' lijkt geen sprake. Toch is Grueter die mening wel toegedaan. "Jullie mogen dit vinden, ik vind iets anders."

Het is nog even onduidelijk hoe zwaar de blessure voor Valente is, maar de eerste berichten uit Rotterdam zijn positief. Voor de winterstop speelt Feyenoord nog twee wedstrijden, beide thuis: eerst komt Heerenveen voor de beker op bezoek, daarna is het de beurt aan FC Twente voor een Eredivisieduel.

De stoker
191 Reacties
846 Dagen lid
1.099 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ik ben niet voor Ajax en ook niet voor Feyenoord, maar het was een duel om de bal die gespeeld werd en daarna was het een ongelukkige botsing. Dus stop met janken

Docker
371 Reacties
29 Dagen lid
929 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ja joh, vind er maar wat van, maar dat doet totaal niet meer terzake. Er loopt een scheidsrechter op het veld, grensrechters die ook meekijken én een VAR. Regeer kreeg niet eens een kaart. Conclusie: degenen die er over gaan vonden het geen overtreding. Laat staan bewust. Het was een botsing, meer niet.

FrankdeG
327 Reacties
30 Dagen lid
1.122 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Dat Valente de klassieker uitgeschopt is is natuurlijk onzin. Blessure van Valente komt door feijenoord zelf met hun twijfelachtige medische staf.

John 100
3 Reacties
805 Dagen lid
12 Likes
John 100
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Heeft hem idd uit de wedstrijd geschopt

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.117 Reacties
1.177 Dagen lid
6.249 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zelden zo'n grote onzin gehoord/gelezen. Dat twee spelers zo met de knieën tegen elkaar komen in een duel zie je zo ontzettend vaak en is niet meer dan heel ongelukkig.

ERIMIR
4.155 Reacties
527 Dagen lid
39.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij kwamen beide spelers met elkaars knie in botsing, hoezo uit de klassieker geschopt. Het was een ongelukkige botsing om de bal, voor hetzelfde geld was het Regeer die erger aan toe was.

