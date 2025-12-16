Jeroen Grueter is van mening dat Youri Regeer zondag Luciano Valente uit De Klassieker heeft geschopt. Dat vertelt de commentator tijdens de NOS Voetbalpodcast.
Feyenoord verloor zondag op pijnlijke wijze van Ajax: in de ArenA werd het 2-0. Het past bij de moeilijke fase waarin de Rotterdammers verkeren: van de laatste acht wedstrijden werden er maar twee gewonnen. Grueter maakt zich zorgen om de Rotterdammers, die steeds minder gaan spelen en blijvend te maken hebben met een waslijst aan blessures. "Van Persie moet gaan bewijzen dat hij dit kan omkeren. Er gaan spelers weg naar de Afrika Cup: Hadj Moussa, Targhalline en Diarra vertrekken. Steijn is geblesseerd, Valente uit de wedstrijd geschopt..."
Dan wordt de NOS-commentator onderbroken. "Nou, dat viel wel mee", vindt Jeroen Stekelenburg. "Dat was een botsing." Arman Avsaroglu valt zijn collega bij. "Vond jij dat een bewuste overtreding van Regeer?"
De genoemde voetballers kwamen rond het uur met elkaars knie in aanraking, maar van 'een schop' of 'bewust gevaarlijk spel' lijkt geen sprake. Toch is Grueter die mening wel toegedaan. "Jullie mogen dit vinden, ik vind iets anders."
Het is nog even onduidelijk hoe zwaar de blessure voor Valente is, maar de eerste berichten uit Rotterdam zijn positief. Voor de winterstop speelt Feyenoord nog twee wedstrijden, beide thuis: eerst komt Heerenveen voor de beker op bezoek, daarna is het de beurt aan FC Twente voor een Eredivisieduel.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja joh, vind er maar wat van, maar dat doet totaal niet meer terzake. Er loopt een scheidsrechter op het veld, grensrechters die ook meekijken én een VAR. Regeer kreeg niet eens een kaart. Conclusie: degenen die er over gaan vonden het geen overtreding. Laat staan bewust. Het was een botsing, meer niet.
Zelden zo'n grote onzin gehoord/gelezen. Dat twee spelers zo met de knieën tegen elkaar komen in een duel zie je zo ontzettend vaak en is niet meer dan heel ongelukkig.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ja joh, vind er maar wat van, maar dat doet totaal niet meer terzake. Er loopt een scheidsrechter op het veld, grensrechters die ook meekijken én een VAR. Regeer kreeg niet eens een kaart. Conclusie: degenen die er over gaan vonden het geen overtreding. Laat staan bewust. Het was een botsing, meer niet.
Zelden zo'n grote onzin gehoord/gelezen. Dat twee spelers zo met de knieën tegen elkaar komen in een duel zie je zo ontzettend vaak en is niet meer dan heel ongelukkig.