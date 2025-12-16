heeft zich direct ontzettend ambitieus getoond. De 27-jarige Japanner, die dinsdagmiddag een contract tekende tot het einde van het seizoen bij Ajax, gelooft nog in een kampioenschap.

"Ik ben heel blij om hier te zijn", steekt Tomiyasu van wal voor de camera van Ajax TV. "Ten eerste wil ik iedereen om mij heen bedanken. Ik heb er twaalf maanden uitgelegen, dat was een moeilijke periode voor mij. Zonder hen had ik hier vandaag niet gezeten, dus veel dank aan hen. Toen ik met Ajax sprak, voelde ik het geloof dat ze in mij en mijn kwaliteiten hebben. Daarom heb ik voor Ajax gekozen."

Bij Arsenal speelde Tomiyasu samen met oud-Ajacied Jurriën Timber, bij wij de Japanner dan ook informatie heeft ingewonnen. "Ik heb hem gevraagd hoe de club is en hoe Amsterdam is. Hij zei alleen maar goede dingen over de club", vervolgt Tomiyasu."Ik ken de situatie van de club. We hebben een hoop jonge spelers en we hebben het wat lastig op dit moment. Ik denk dat we nog kans maken om de titel te winnen."

Hoe hij Ajax daarbij denkt te helpen? "Ik heb voor een van de beste clubs ter wereld (Arsenal, red.) gespeeld", antwoordt de Japanner op de vraag wat hij gaat toevoegen aan Ajax. "Ik heb daar veel ervaring opgedaan. Ik zal een voorbeeld proberen te zijn voor de jongere spelers. Op het veld, maar ook daarbuiten."

Bij Ajax komt Tomiyasu zijn landgenoot Ko Itakura tegen, die bovendien een goede vriend van hem is. "Het is altijd fijn om een van je beste vrienden als teamgenoot te hebben", aldus de Japanner over zijn collega-verdeiger. "Ik speel al met hem sinds ik zestien jaar ben. Hij kent mij goed en ik ken hem goed, en weet wat hij op het veld wil doen. Het is fijn om hem erbij te hebben."

Tomiyasu kan op iedere positie achterin uit de voeten

Op welke positie Tomiyasu zich gaat focussen bij Ajax? "Ik kan zowel centraal in de verdediging spelen als op de backposities. Ik kan de fans in ieder geval beloven dat ik iedere wedstrijd alles zal geven op het veld. Dan maakt het niet uit op welke positie ik sta", stelt de Japanner, die ook nog ingaat op zijn fitheid. "Ik heb er twaalf maanden uitgelegen maar ik weet hoe hard ik in die periode heb gewerkt. Ik heb heel hard gewerkt om sterker terug te komen. Ik voel me nu klaar om terug te komen. Ik heb nog een paar weken nodig. Ik voel me goed en ik ben er klaar voor", besluit hij.