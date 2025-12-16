Live voetbal 6

Tomiyasu ambitieus na Ajax-transfer: 'We hebben nog kans op de titel'

Takehiro Tomiyasu Ajax
Foto: © Ajax TV
5 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
16 december 2025, 17:33   Bijgewerkt: 18:06

Takehiro Tomiyasu heeft zich direct ontzettend ambitieus getoond. De 27-jarige Japanner, die dinsdagmiddag een contract tekende tot het einde van het seizoen bij Ajax, gelooft nog in een kampioenschap.

"Ik ben heel blij om hier te zijn", steekt Tomiyasu van wal voor de camera van Ajax TV. "Ten eerste wil ik iedereen om mij heen bedanken. Ik heb er twaalf maanden uitgelegen, dat was een moeilijke periode voor mij. Zonder hen had ik hier vandaag niet gezeten, dus veel dank aan hen. Toen ik met Ajax sprak, voelde ik het geloof dat ze in mij en mijn kwaliteiten hebben. Daarom heb ik voor Ajax gekozen."

Artikel gaat verder onder video

Bij Arsenal speelde Tomiyasu samen met oud-Ajacied Jurriën Timber, bij wij de Japanner dan ook informatie heeft ingewonnen. "Ik heb hem gevraagd hoe de club is en hoe Amsterdam is. Hij zei alleen maar goede dingen over de club", vervolgt Tomiyasu."Ik ken de situatie van de club. We hebben een hoop jonge spelers en we hebben het wat lastig op dit moment. Ik denk dat we nog kans maken om de titel te winnen."

Hoe hij Ajax daarbij denkt te helpen? "Ik heb voor een van de beste clubs ter wereld (Arsenal, red.) gespeeld", antwoordt de Japanner op de vraag wat hij gaat toevoegen aan Ajax. "Ik heb daar veel ervaring opgedaan. Ik zal een voorbeeld proberen te zijn voor de jongere spelers. Op het veld, maar ook daarbuiten."

Bij Ajax komt Tomiyasu zijn landgenoot Ko Itakura tegen, die bovendien een goede vriend van hem is. "Het is altijd fijn om een van je beste vrienden als teamgenoot te hebben", aldus de Japanner over zijn collega-verdeiger. "Ik speel al met hem sinds ik zestien jaar ben. Hij kent mij goed en ik ken hem goed, en weet wat hij op het veld wil doen. Het is fijn om hem erbij te hebben."

Tomiyasu kan op iedere positie achterin uit de voeten

Op welke positie Tomiyasu zich gaat focussen bij Ajax? "Ik kan zowel centraal in de verdediging spelen als op de backposities. Ik kan de fans in ieder geval beloven dat ik iedere wedstrijd alles zal geven op het veld. Dan maakt het niet uit op welke positie ik sta", stelt de Japanner, die ook nog ingaat op zijn fitheid. "Ik heb er twaalf maanden uitgelegen maar ik weet hoe hard ik in die periode heb gewerkt. Ik heb heel hard gewerkt om sterker terug te komen. Ik voel me nu klaar om terug te komen. Ik heb nog een paar weken nodig. Ik voel me goed en ik ben er klaar voor", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gijp/Tomiyasu

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Feyenoord-speler Quinten Timber

Valentijn Driessen stoort zich aan gedrag Quinten Timber: 'Continu wegwerpgebaren'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Gaston Ávila in actie voor Fortaleza

Belgische media: Antwerp toont interesse in Ajax-verdediger Gaston Ávila

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
1 5 reacties
Reageren
5 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
371 Reacties
29 Dagen lid
929 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

In feite heeft hij nog gelijk óók nog. Alles is nog mogelijk en eerlijk is eerlijk, Grim doet het vooralsnog niet onaardig. Ik denk niet dat er iemand gedacht had dat "we" afgelopen zondag zo'n klap hadden kunnen uitdelen, vooral in Rotterdam niet. Die zijn toch wel een beetje geschrokken van zichzelf. Hoe dan ook, leuk de ambitie van die jongen, maar voorlopig zet ik mijn geld nog steeds op Psv.

FC Bal op het dak
67 Reacties
23 Dagen lid
300 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ppooeee dat zijn uitspraken die je van een Ajacied mag verwachten. 💪 Mocht het lukken zal dat al de 37ste landstitel voor Ajax zijn. Waar andere nog wachten op de 2e, gaan wij al voor de 4e.! ❌❌❌

ERIMIR
4.155 Reacties
527 Dagen lid
39.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

2e plek zit er nog wel in als de opgaande lijn na 4 gewonnen wedstrijden wordt doorgezet. De titel lijkt nu wel ver weg maar is afhankelijk hoe PSV na de winterstop het gaat doen. Hoop alleen maar dat Tomiyasu goed uit die langdurige blessure gaat komen en zijn niveau gaat halen die nodig is om Ajax verder te helpen.

De stoker
191 Reacties
846 Dagen lid
1.099 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Qua arrogantie past hij wel bij Ajax

infielder
261 Reacties
991 Dagen lid
1.297 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op deze foto lijkt hij op de Asian Jim Carrey

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
371 Reacties
29 Dagen lid
929 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

In feite heeft hij nog gelijk óók nog. Alles is nog mogelijk en eerlijk is eerlijk, Grim doet het vooralsnog niet onaardig. Ik denk niet dat er iemand gedacht had dat "we" afgelopen zondag zo'n klap hadden kunnen uitdelen, vooral in Rotterdam niet. Die zijn toch wel een beetje geschrokken van zichzelf. Hoe dan ook, leuk de ambitie van die jongen, maar voorlopig zet ik mijn geld nog steeds op Psv.

FC Bal op het dak
67 Reacties
23 Dagen lid
300 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ppooeee dat zijn uitspraken die je van een Ajacied mag verwachten. 💪 Mocht het lukken zal dat al de 37ste landstitel voor Ajax zijn. Waar andere nog wachten op de 2e, gaan wij al voor de 4e.! ❌❌❌

ERIMIR
4.155 Reacties
527 Dagen lid
39.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

2e plek zit er nog wel in als de opgaande lijn na 4 gewonnen wedstrijden wordt doorgezet. De titel lijkt nu wel ver weg maar is afhankelijk hoe PSV na de winterstop het gaat doen. Hoop alleen maar dat Tomiyasu goed uit die langdurige blessure gaat komen en zijn niveau gaat halen die nodig is om Ajax verder te helpen.

De stoker
191 Reacties
846 Dagen lid
1.099 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Qua arrogantie past hij wel bij Ajax

infielder
261 Reacties
991 Dagen lid
1.297 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op deze foto lijkt hij op de Asian Jim Carrey

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0
2022/2023
Arsenal
21
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel