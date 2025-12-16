De onafhankelijk aanklager betaald voetbal heeft Ajax een boete opgelegd van 15.000 euro. De Amsterdamse club krijgt deze sanctie voor het vele vuurwerk dat werd afgestoken tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van 1 november.

Fanatieke fans van Ajax hielden bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen een eerbetoon voor de overleden supporter Patrick Overeem, die bij een vaarongeluk in het Westelijk havengebied om het leven is gekomen. Het gehele stadion klapte bij het eerbetoon, evenals de spelers op het veld. Daarbij werd ook het nodige vuurwerk afgestoken, wat ook richting het veld kwam, waardoor scheidsrechter Jannick van der Laan besloot om tijdelijk te staken. Na een onderbreking van een kwartier kon het duel weer worden hervat.

Wel is Ajax door de onafhankelijk aanklager betaald voetbal gesanctioneerd met een boete van 15.000 euro voor het vuurwerk. "Dit vanwege wanordelijkheden door aanhang van Ajax bij gelegenheid van de op 1 november 2025 gespeelde wedstrijd Ajax – sc Heerenveen, te weten: het massaal afsteken van vuurwerk rond de 30e minuut van de wedstrijd, waardoor de wedstrijd tijdelijk is gestaakt door de scheidsrechter", aldus de KNVB via de officiële kanalen.

De kans is groot dat Ajax binnen afzienbare tijd nog een sanctie voor vuurwerk kan ontvangen. Want in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen ging het opnieuw mis. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot het duel te staken toen er in de vijfde minuut flink wat vuurwerk werd ontstoken op de F-Side, dat ook richting het veld kwam. Na een onderbreking van ruim een half uur wilde Nijhuis weer hervatten, maar na enkele seconden werd er wederom vuurwerk op het veld gegooid.

Het vuurwerk was een eerbetoon voor de overleden Thijmen Ruben Pfann, ook wel bekend als Tum. Naar verluidt was het zijn grote wens om een wedstrijd van Ajax te laten staken. Het vuurwerk kwam de Johan Cruijff ArenA binnen doordat een groep supporters van de '5th' een nooduitgang forceerde.