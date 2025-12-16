Live voetbal 1

Ajax ontvangt forse boete van KNVB voor vuurwerk tegen sc Heerenveen

Vuurwerk bij Ajax - sc Heerenveen
Foto: © ESPN
Maurice Mazenier
16 december 2025, 14:46

De onafhankelijk aanklager betaald voetbal heeft Ajax een boete opgelegd van 15.000 euro. De Amsterdamse club krijgt deze sanctie voor het vele vuurwerk dat werd afgestoken tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van 1 november.

Fanatieke fans van Ajax hielden bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen een eerbetoon voor de overleden supporter Patrick Overeem, die bij een vaarongeluk in het Westelijk havengebied om het leven is gekomen. Het gehele stadion klapte bij het eerbetoon, evenals de spelers op het veld. Daarbij werd ook het nodige vuurwerk afgestoken, wat ook richting het veld kwam, waardoor scheidsrechter Jannick van der Laan besloot om tijdelijk te staken. Na een onderbreking van een kwartier kon het duel weer worden hervat.

Wel is Ajax door de onafhankelijk aanklager betaald voetbal gesanctioneerd met een boete van 15.000 euro voor het vuurwerk. "Dit vanwege wanordelijkheden door aanhang van Ajax bij gelegenheid van de op 1 november 2025 gespeelde wedstrijd Ajax – sc Heerenveen, te weten: het massaal afsteken van vuurwerk rond de 30e minuut van de wedstrijd, waardoor de wedstrijd tijdelijk is gestaakt door de scheidsrechter", aldus de KNVB via de officiële kanalen.

De kans is groot dat Ajax binnen afzienbare tijd nog een sanctie voor vuurwerk kan ontvangen. Want in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen ging het opnieuw mis. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot het duel te staken toen er in de vijfde minuut flink wat vuurwerk werd ontstoken op de F-Side, dat ook richting het veld kwam. Na een onderbreking van ruim een half uur wilde Nijhuis weer hervatten, maar na enkele seconden werd er wederom vuurwerk op het veld gegooid.

Het vuurwerk was een eerbetoon voor de overleden Thijmen Ruben Pfann, ook wel bekend als Tum. Naar verluidt was het zijn grote wens om een wedstrijd van Ajax te laten staken. Het vuurwerk kwam de Johan Cruijff ArenA binnen doordat een groep supporters van de '5th' een nooduitgang forceerde.

FrankdeG
326 Reacties
29 Dagen lid
1.114 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Prima straf. Boete op daders verhalen en door.

dilima1966
2.901 Reacties
918 Dagen lid
15.871 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG. dat gaat helaas niet gebeuren dit rotzooi geschopt blijft gewoon doorgaan om dat de clubs niet durven de mouwen op te stoppen en zeggen nu is de maat vol vak blijft langere tijd leeg

dilima1966
2.901 Reacties
918 Dagen lid
15.871 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG. Hoofdzakelijk is het een probleem van ajax de f side ze verkloot het iedere keer weer Als ajax of welke club. Het vak sluit voor de harde kern voor langere tijd daar pak je ze mee

FrankdeG
326 Reacties
29 Dagen lid
1.114 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dilima1966, het is uiteindelijk een KNVB probleem. Ze moeten daar Nationaal kijken hoe dit aangepakt moet gaan worden en ze moeten met regels komen voor clubs die zich daar aan moeten houden. En zwaardere sancties van 15k dat nu uitgedeeld worden.

Vriendje Stokvis
1.647 Reacties
453 Dagen lid
8.549 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hier komt Ajax weer goed weg. Vijftienduizend is natuurlijk een schijntje. Had ook niet anders verwacht.

Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Gespeeld op 1 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

