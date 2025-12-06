Het Algemeen Dagblad is zaterdag met een reconstructie gekomen van hoe het zo mis heeft kunnen gaan bij Ajax - FC Groningen afgelopen zondag. De krant licht uit hoe het vele vuurwerk de Johan Cruijff ArenA is binnengekomen en doet een boekje open over de hooligangroep '5th'.
Het duel tussen Ajax en FC Groningen was afgelopen zondag nog geen vijf minuten onderweg toen het al misging. De F-Side stak gigantisch veel vuurwerk af, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om het duel stil te leggen. Na een onderbreking van zo'n veertig minuten werd het duel hervat, maar ook toen werd er weer met vuurwerk gegooid. Daarop besloot Nijhuis om de wedstrijd definitief te staken.
Volgens het AD begon de uitvoering van de 'strak geregisseerde operatie' ruim een uur voor aanvang van de wedstrijd. "Een groep van rond de 150 mannen loopt met versnelde pas vanuit het supportershome in de parkeergarage onder de Arena richting ingang Zuid H – de ingang van de vakken van de harde kern van Ajax. Bivakmutsen, capuchons over hoofden. Hier staat iets te gebeuren. Wat, dat blijkt binnen enkele minuten", klinkt het.
"Vier verdiepingen hoger, op de omloop van de eerste ring, ter hoogte van Vak 127 van de F-side, loopt een jonge man te bellen, of hij doet alsof. Ineens maakt hij een soort schijnbeweging, sprint langs de twee stewards die de nooduitgang bewaken, trapt die open en rent de trappen af naar een tweede nooddeur", vervolgt het AD, dat ook nog schrijft over een 'groepje vrienden' dat op de omloop de stewards bedreigt en ze op deze manier belet op in te grijpen.
Zo'n 150 mannen stormen vervolgens de trappen op en dragen een ongekende hoeveelheid vuurwerk naar boven. Stewards, die overrompeld waren, kunnen niet voorkomen dat ze daarmee de F-Side opkomen. De tribunes waren kort voor het opengaan van van het stadion nog 'geschouwd' door de stewards, zoals gebruikelijk, terwijl detectiehonden alles hebben afgespeurd. Daarnaast ondernam Ajax nog enkele andere voorzorgsmaatregelen, maar deze waren allemaal voor niets. "Deze actie is ongekend en onverwacht", aldus de krant.
Het vuurwerk was een herdenkingsactie voor Thijmen Ruben Pfann, ook bekend als 'Tum 5th'. Dat laatste slaat ook op de groep hooligans, met een kern van veertig tot vijftig man, waar hij bij hoorde. Onder de leden zijn meerdere jongen mannen uit de Top 600 van gewelddadige Amsterdamse criminelen, andere criminelen en jongens die tegen de misdaad aanschurken. Daarnaast is een aantal leden recentelijk zelfs vervolgd voor het opzetten van crystal methlabs.
'Tum' zelf is in het verleden al meermaals bestraft met een een stadionverbod vanwege geweldsdelicten. Daarnaast was de hooligangroep heilig voor hem, terwijl zijn goede vriend Fahd A. een van de aanjagers zou zijn van de vuurwerkactie. Hij is dan ook een van de tien tot vijftien hooligans die op camerabeelden herkend is. Daags na het staakte duel werd bekend dat Tum nog een grote droom had: het laten staken van een wedstrijd.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als je al weet dat die hooligans 1 uur voor de wedstrijd al dat zware vuurwerk naar binnen hadden geschouwd, dan begrijp ik de Ajax-leiding niet dat ze niet hadden ingegrepen. De wedstrijd had dan vanaf het begin gestaakt moeten worden en het tuig het f-side vak eruit geschopt moeten worden.
@ERIMIR dat zou inderdaad het beste zijn geweest. Als je weet dat al dat spul daar al ligt dan weet je als leiding al genoeg
Hiermee ontmantel je dit verhaal. Een jongensboek? Zo zullen we nog vele verhalen lezen net als de verhalen wie TD, wie trainer enz worden. Wil dezxe jongen aandacht? wil hij de verdenking af wentelen? Is hij slechts schrijver. De waarheid zullen we weten als deze zaak voor de rechter komt en een uitspraak volgt. Vooralsnog, lucht, sensatie
De conclusie is glashelder. Ajax had deze wedstrijd nooit mogen laten beginnen. Er zijn meerdere rode vlaggen geweest die simpelweg genegeerd zijn. Een vooraf aangekondigde actie, een groep van 150 man die ongestoord vanuit de parkeergarage naar binnen kon lopen, een steward die onder bedreiging buitenspel wordt gezet, nooddeuren die niet goed bewaakt zijn, detectie waar niets van lijkt te kloppen en een veiligheidsorganisatie die volledig overrompeld werd terwijl alles in het stadion al “geschouwd” was. En dan het meest bizarre. Een metersgroot doek laten oprollen ter ere van iemand die meerdere stadionverboden heeft gehad, bekendstaat om geweld en zelfs met een bebloed gezicht wordt afgebeeld. Dat is pure verheerlijking van hooliganisme. Hoe kan een club dat laten gebeuren op nationaal televisiebeeld zonder direct in te grijpen Als dit geen keiharde aanleiding is voor sancties van de KNVB dan weet ik het ook niet meer. Je kunt niet blijven praten over “incidenten” terwijl hier elke vorm van controle en verantwoordelijkheid is verdwenen. KNVB, dit vraagt om een heel duidelijke maatregel.
