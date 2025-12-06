Het Algemeen Dagblad is zaterdag met een reconstructie gekomen van hoe het zo mis heeft kunnen gaan bij Ajax - FC Groningen afgelopen zondag. De krant licht uit hoe het vele vuurwerk de Johan Cruijff ArenA is binnengekomen en doet een boekje open over de hooligangroep '5th'.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen was afgelopen zondag nog geen vijf minuten onderweg toen het al misging. De F-Side stak gigantisch veel vuurwerk af, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om het duel stil te leggen. Na een onderbreking van zo'n veertig minuten werd het duel hervat, maar ook toen werd er weer met vuurwerk gegooid. Daarop besloot Nijhuis om de wedstrijd definitief te staken.

AD spreekt over 'strak geregisseerde operatie'

Volgens het AD begon de uitvoering van de 'strak geregisseerde operatie' ruim een uur voor aanvang van de wedstrijd. "Een groep van rond de 150 mannen loopt met versnelde pas vanuit het supportershome in de parkeergarage onder de Arena richting ingang Zuid H – de ingang van de vakken van de harde kern van Ajax. Bivakmutsen, capuchons over hoofden. Hier staat iets te gebeuren. Wat, dat blijkt binnen enkele minuten", klinkt het.

"Vier verdiepingen hoger, op de omloop van de eerste ring, ter hoogte van Vak 127 van de F-side, loopt een jonge man te bellen, of hij doet alsof. Ineens maakt hij een soort schijnbeweging, sprint langs de twee stewards die de nooduitgang bewaken, trapt die open en rent de trappen af naar een tweede nooddeur", vervolgt het AD, dat ook nog schrijft over een 'groepje vrienden' dat op de omloop de stewards bedreigt en ze op deze manier belet op in te grijpen.

Zo'n 150 mannen stormen vervolgens de trappen op en dragen een ongekende hoeveelheid vuurwerk naar boven. Stewards, die overrompeld waren, kunnen niet voorkomen dat ze daarmee de F-Side opkomen. De tribunes waren kort voor het opengaan van van het stadion nog 'geschouwd' door de stewards, zoals gebruikelijk, terwijl detectiehonden alles hebben afgespeurd. Daarnaast ondernam Ajax nog enkele andere voorzorgsmaatregelen, maar deze waren allemaal voor niets. "Deze actie is ongekend en onverwacht", aldus de krant.

'Tum' had wens om wedstrijd van Ajax te laten staken

Het vuurwerk was een herdenkingsactie voor Thijmen Ruben Pfann, ook bekend als 'Tum 5th'. Dat laatste slaat ook op de groep hooligans, met een kern van veertig tot vijftig man, waar hij bij hoorde. Onder de leden zijn meerdere jongen mannen uit de Top 600 van gewelddadige Amsterdamse criminelen, andere criminelen en jongens die tegen de misdaad aanschurken. Daarnaast is een aantal leden recentelijk zelfs vervolgd voor het opzetten van crystal methlabs.

'Tum' zelf is in het verleden al meermaals bestraft met een een stadionverbod vanwege geweldsdelicten. Daarnaast was de hooligangroep heilig voor hem, terwijl zijn goede vriend Fahd A. een van de aanjagers zou zijn van de vuurwerkactie. Hij is dan ook een van de tien tot vijftien hooligans die op camerabeelden herkend is. Daags na het staakte duel werd bekend dat Tum nog een grote droom had: het laten staken van een wedstrijd.