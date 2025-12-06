Feyenoord hervat de Eredivisie zaterdagavond om 21.00 uur met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De ploeg van trainer Robin van Persie wil de krappe 1-2 overwinning op Telstar graag een goed vervolg geven in eigen huis. Wel zal de oefenmeester andermaal flink moeten puzzelen door de nodige blessures. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord lees je in dit artikel.

De voorbije weken zat Feyenoord wat in een negatieve spiraal, zo liep de achterstand op koploper PSV op tot zes punten. De moeizame overwinning op Telstar was dan ook een welkome opsteker voor Van Persie en co.

Tegen PEC Zwolle zal Timon Wellenreuther opnieuw onder de lat staat bij Feyenoord. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe. Op de vleugels heeft Van Persie de nodige problemen, zo zijn Givario Read een Bart Nieuwkoop niet beschikbaar tegen de Zwollenaren. De kans is daardoor groot dat Jordan Lotomba in de basis zal starten. Op linksback is er de nodige twijfel over Gijs Smal, die niet geheel okselfris is. Mogelijk start Jordan Bos daardoor in de basis.

Op het middenveld wordt ook een wijziging verwacht. Van Persie gaf op de persconferentie te kennen dat Luciano Valente niet helemaal fit is en de wedstrijd tegen Telstar 'op karakter' uitspeelde. Met het oog op De Klassieker van volgende week zondag lijkt het dan ook aannemelijk dat de van FC Groningen overgekomen middenvelder op de bank zal beginnen. Hij zal worden vervangen door Sem Steijn. Het middenveld wordt gecompleteerd door Oussama Targhalline en Quinten Timber.

Voorin keert Leo Sauer hoogstwaarschijnlijk weer terug in de basis. De Slowaak moest de wedstrijd tegen Telstar missen vanwege hamstringklachten maar is weer volledig fit. Hij zal Gaoussou Diarra gaan vervangen, die geen potten wist te breken in Velsen-Zuid. Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda zijn zekerheidjes onder Van Persie en lijken zich andermaal op te kunnen maken voor een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Targhalline, Steijn, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.