Het bezoek van Sinterklaas aan Vandaag Inside heeft het programma geen windeieren gelegd. Liefst 1.276.000 mensen schakelden vrijdagavond in bij het programma, waar de Goedheiligman als gangster zijn intrede deed in de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Zoals ieder jaar bracht Sinterklaas ook dit jaar op 5 december weer een bezoek aan de studio van Vandaag Inside. Dat levert zoals ieder jaar weel hilarische beelden op. Sinterklaas had vlak voor binnenkomst een moeilijk telefoontje en was zichtbaar niet tevreden met de uitkomst daarvan. Om de teleurstelling iets te verwerken, kwam de Sint met zonnebril al dansend met vier zomers geklede dames, die later zijn beveiligers bleken te zijn, binnen in de studio van Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Dat Sinterklaas langskwam zorgde voor positieve gevolgen voor de heren van Vandaag Inside. De kijkcijfers schoten namelijk door het dak. "Het Sintbezoek bij VI is dit jaar het populairst. Er keken 1.276.000 mensen. In 25-54 jaar een marktaandeel van 32,8 procent. Plek 2 in de top 25", schrijft kijkcijferexpert Tina Nijkamp op Instagram. Sinterklaas kwam bij meerdere programma's op bezoek, maar nergens dus trok de Goedheiligman zoveel kijkers als bij Vandaag Inside.

Succesvol jaar voor Vandaag Inside

Het geluk kan dit jaar sowieso al niet op voor Vandaag Inside. Het programma wist in oktober van dit jaar voor de tweede maal de Gouden Televizier-Ring te winnen. Daarnaast zijn de kijkcijfers bijzonder goed voor de talkshow en werd al al meermaals een kijkcijferrecord in de commerciële doelgroep van 25 tot en met 54 jaar. Dit record stond op 29,8 procent en is nu dus 32,8 procent. Overigens trok Sinterklaas vorig jaar meer kijkers naar Vandaag Inside, toen keken er 1.390.000 mensen naar zijn bezoek aan de talkshow.

VIDEO - Sinterklaas zet studio op z'n kop tijdens knallende terugkeer bij Vandaag Inside