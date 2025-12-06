Ajax hervat de competitie zaterdagavond om 18.45 uur op bezoek bij Fortuna Sittard. Midweeks boekte Fred Grim zijn eerste overwinning als interim-trainer van de Amsterdammers. Met welke opstelling de coach gaat aantreden tegen de Fortuna Sittard? Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Door de midweekse zege op FC Groningen (2-0) klom Ajax weer op naar de vijfde plek op de ranglijst en staat het slechts één punt achter nummer drie NEC. Tegen de Trots van het Noorden borduurde Grim voort op de opstelling van Benfica, die de Amsterdammers meer zekerheid bezorgden. De enige wissel die de interim-coach moest toepassen was Oscar Gloukh op de plak van Rayane Bounida, die ziek was.

Vitezslav Jaros staat wederom onder de lat bij Ajax. De Tsjechische doelman verloor onder John Heitinga zijn plek aan Remko Pasveer, maar stond de laatste twee wedstrijden weer in de basis bij de Amsterdamse club. De defensie lijkt ook ongewijzigd te blijven, wat inhoudt dat Aaron Bouwman en Youri Baas het hart van de verdediging vormen. Mede omdat Josip Sutalo nog een twijfelgeval is. De backposities worden ingevuld door Youri Regeer en Owen Wijndal.

Op het middenveld worden ook geen wijzigingen verwacht bij Ajax. Dat betekent dat Ko Itakura andermaal als zes gaat spelen. Het middenveld wordt gecompleteerd door Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Voorin vind er wel wijziging plaats ten opzichte van het dinsdag uitgespeelde duel met FC Groningen. Vanwege ziekte ontbrak Bounida bij die hervatting, waardoor Gloukh zijn plek innam. Het jonge Ajax-talent is fit genoeg om weer in de basis te starten. Mika Godts start aan de linkerkant, terwijl Wout Weghorst nog altijd de voorkeur krijgt boven Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Itakura, Taylor, Klaassen; Bounida, Weghorst, Godts