Feyenoord-spits is na de gewonnen uitwedstrijd tegen Telstar (1-2) op technisch directeur Dennis te Kloese afgestapt. De Japanner hoopte dat hij ervoor kon zorgen dat de 0-1 alsnog op zijn naam kwam te staan.

Ueda leek Feyenoord in Velsen-Zuid op een 0-1 voorsprong te schieten na een goede dieptepass van Bart Nieuwkoop, maar uiteindelijk werd de treffer toegekend aan Telstar-verdediger Guus Offerhaus. De KNVB registreerde het als een eigen doelpunt.

Daar was Ueda het niet mee eens, zo onthulde Feyenoord-trainer Robin van Persie vrijdagmiddag op de persconferentie. "Hij is na afloop naar Dennis te Kloese gegaan. Hij heeft gezegd: dat is mijn goal. Hij vroeg Dennis om hem te helpen om aan te vechten dat het zijn goal was", vertelde Van Persie.

"En daar ben ik het helemaal mee eens, want ik heb het tien keer teruggezien en ik begrijp niet dat het zijn goal niet is. De bal wordt licht aangeraakt, maar ging al richting doel. Dus volgens mij is die voor Ayase."

Feyenoord heeft uiteindelijk contact opgenomen met de KNVB, waarna is besloten het doelpunt alsnog op naam van Ueda te zetten.