Live voetbal 2

Geen eigen goal: Ayase Ueda krijgt treffer tegen Telstar alsnog toegewezen

Ueda en Hadj Moussa, Telstar - Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 december 2025, 17:29

Feyenoord-spits Ayase Ueda is na de gewonnen uitwedstrijd tegen Telstar (1-2) op technisch directeur Dennis te Kloese afgestapt. De Japanner hoopte dat hij ervoor kon zorgen dat de 0-1 alsnog op zijn naam kwam te staan.

Ueda leek Feyenoord in Velsen-Zuid op een 0-1 voorsprong te schieten na een goede dieptepass van Bart Nieuwkoop, maar uiteindelijk werd de treffer toegekend aan Telstar-verdediger Guus Offerhaus. De KNVB registreerde het als een eigen doelpunt.

Artikel gaat verder onder video

Daar was Ueda het niet mee eens, zo onthulde Feyenoord-trainer Robin van Persie vrijdagmiddag op de persconferentie. "Hij is na afloop naar Dennis te Kloese gegaan. Hij heeft gezegd: dat is mijn goal. Hij vroeg Dennis om hem te helpen om aan te vechten dat het zijn goal was", vertelde Van Persie.

"En daar ben ik het helemaal mee eens, want ik heb het tien keer teruggezien en ik begrijp niet dat het zijn goal niet is. De bal wordt licht aangeraakt, maar ging al richting doel. Dus volgens mij is die voor Ayase."

Feyenoord heeft uiteindelijk contact opgenomen met de KNVB, waarna is besloten het doelpunt alsnog op naam van Ueda te zetten.

Lees ook:
Stadion Feyenoord De Kuip

Feyenoord doet toezegging: hyperambitieus stadionplan wordt onderzocht

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Feyenoord en Tim Hofman

Tim Hofman biedt excuses aan, maar niet aan Feyenoord-fans

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
Luciano Valente van Feyenoord en influencer Nina Houston

Valente ontkent geruchten over relatie met Nederlandse influencer Nina Houston

  • Gisteren, 15:12
  • Gisteren, 15:12
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - Feyenoord

Telstar
1 - 2
Feyenoord
Gespeeld op 30 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
14
14
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
14
18
31
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel