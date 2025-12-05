Live voetbal 7

De tegenstanders van Oranje: maak kennis met de Tunesische dreadlocks van Hannibal

Tunesië
Foto: © Imago
Mingus Niesten
5 december 2025, 22:00

Nederland weet na vrijdagavond welke tegenstanders het in de WK-poule in 2026 treft. Japan en Tunesië zijn al zeker opponenten van Oranje, de laatste plek wordt vergeven aan Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. In dit artikel zoomen we in op Tunesië.

WK-historie

Tunesië was al zes keer aanwezig op een WK: in 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 en 2022 was het Afrikaanse land erbij. Nooit kwam het land verder dan de groepsfase en dus zal Tunesië gebrand zijn de knock-outfase dit keer wel te bereiken.

Balans tegen Oranje

Nederland speelde nog nooit in een officieel duel tegen Tunesië. Wel werd er drie keer tegen het land geoefend. Zo was dat het geval in 1978 (4-0 overwinning), 1994 (2-2 gelijkspel) en 2009 (1-1 gelijkspel). In de laatste ontmoeting was het Jamel Saihi die een treffer van Klaas-Jan Huntelaar nietig verklaarde.

Kwalificatiereeks WK 2026

Tunesië speelde zich recentelijk zeer eenvoudig naar het mondiale eindtoernooi. In een groep met Namibië, Liberia, Equatoriaal Guinea, Malawi en Sao Tomé en Principe pakte Tunesië 28 punten uit tien wedstrijden. Het kreeg geen enkel doelpunt tegen en speelde enkel gelijk in de uitwedstrijd tegen Namibië.

  1. Tunesië 10 - 28 punten
  2. Namibië 10 -15
  3. Liberia 10 -15
  4. Equatoriaal Guinea 9 - 11
  5. Malawi 9 - 10
  6. Sao Tomé en Principe 10 - 3

De bondscoach

De bondscoach van Tunesië is Sami Trabelsi. Na een carrière die zich voornamelijk in eigen land afspeelde en 81 interlands, werd hij in 2011 direct bondscoach. Hij hield het twee jaar vol, waarna hij het Qatarese Al Sailiya ging coachen. Dat deed hij tien jaar lang. Na een pauze van twee jaar nam hij het bondscoachschap van Tunesië weer op zich. Hij maakte dan ook het grootste deel van de kwalificatiefase mee.

De sterspeler

Tunesië heeft momenteel niet echt in speler van wereldklasse in de gelederen, maar de voetballer die daar het meest aanspraak op maakt is misschien wel Hannibal Mejbri. Vooral in uitstraling dan. De hardwerkende dribbelaar met het typerende kapsel komt uit de jeugdopleiding van Manchester United, maar brak daar niet echt door. Momenteel speelt hij bij Burnley, maar daar is hij momenteel geen vaste waarde. Verder is Ellyes Skhiri een gewaardeerde waarde voor Eintracht Frankfurt (verdedigende middenvelder), terwijl Ismaël Gharbi (buitenspeler) een groot talent van FC Augsburg is. De huidige Tunesische lichting is echter niet heel denderend te noemen.

Hannibal Mejbri
© Imago
