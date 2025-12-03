Kijkers van Liverpool - Sunderland betuigen groot respect aan Brian Brobbey

heeft woensdagavond indruk gemaakt bij zijn basisdebuut voor Sunderland. De Nederlandse spits was in de uitwedstrijd tegen Liverpool voor het eerst basisspeler en maakte op veel kijkers een prima indruk.

Sunderland betaalde afgelopen zomer minimaal 20 en maximaal 25 miljoen euro aan Ajax voor Brobbey. De achtvoudig Oranje-international speelde tot vanavond acht wedstrijden in de Premier League, steeds als invaller. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.

Artikel gaat verder onder video

In de uitwedstrijd tegen Liverpool mocht Brobbey voor het eerst in de basis starten van trainer Régis Le Bris. De voormalig Ajacied stond tegenover Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté. Brobbey stond in grote delen van de wedstrijd op een eiland voorin bij Sunderland, maar verkocht zijn huid duur.

Brobbey was met name in de eerste helft een handenbinder. Hij vocht veel fysieke duels uit en bezorgde vooral Konaté kopzorgen. Illustratief was een moment in de zestiende minuut, waarbij Brobbey bij een lange bal van Sunderland om Konaté heen draaide en uiteindelijk met twee handen gestopt moest worden door de Franse centrumverdediger van Liverpool. Een gele kaart was absoluut op zijn plaats geweest voor Konaté, maar scheidsrechter Stuart Attwell spaarde hem.

Brobbey mocht uiteindelijk ruim een uur blijven staan: na precies 62 minuten werd hij afgelost door Wilson Isidor. Veel balcontacten had hij niet: slechts dertien in totaal. De aanvaller voltooide vijf van de acht passes die hij verstuurde. Kort na de wissel van Brobbey nam Sunderland brutaal de leiding op Anfield, via een van richting veranderd schot van Chemsdine Talbi: 0-1. Liverpool trok de stand tien minuten voor tijd gelijk door een eigen doelpunt van Nordi Mukiele.

Kijkers van het duel zijn in overwegende mate zeer positief over het optreden van Brobbey tegen Liverpool. “Ik ben onder de indruk van Brobbey. Hem is verteld om Konaté aan te vallen en hij heeft mooie duels met hem uitgevochten”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Ook een andere kijker merkt op dat Brobbey ‘geniet van zijn strijd met Konaté’.

Een overzicht van enkele berichten op X over Brian Brobbey: