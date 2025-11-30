Live voetbal 10

Engeland compleet geschokt door Liverpool-opstelling Arne Slot

Arne Slot
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
30 november 2025, 14:23

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat is wel toepasselijk voor Arne Slot, die de opstelling van Liverpool zondag compleet omgooit voor het uitduel bij West Ham. Mohamed Salah begint op de bank, terwijl Cody Gakpo, die de laatste weken matig speelt, wel mag blijven staan.

Liverpool verloor negen van de laatste twaalf wedstrijden in alle competities en dus neemt de druk op Slot toe. Afgelopen week werd er twee keer verloren op de vaak onneembare vesting Anfield. Degradatiekandidaat Nottingham Forest (0-3) en PSV (1-4) hadden er duidelijk de overhand en lieten The Reds in rouw achter.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Slot vorig jaar overtuigend kampioen werd met Liverpool, lijkt het geduld van de Liverpool-directie langzaam maar zeker op te raken. Volgens geruchten zou de Nederlandse trainer slechts enkele wedstrijden de tijd hebben om het tij te keren. Mede daardoor lijkt Slot nu een grote beslissing te hebben genomen: Salah begint het uitduel tegen West Ham op de bank.

De Egyptenaar was jaar en dag de absolute smaakmaker in de aanval van Liverpool, maar is dit seizoen geen schim van zichzelf. Daardoor starten zondag Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz en Alexander Isak samen. Fans zijn compleet verbaasd door dit besluit, ook omdat Wirtz en Isak al helemaal geen potten kunnen breken in 2025/26 en Gakpo de laatste weken ook niet op dreef is. "Het kan niet anders dan dat Gakpo naaktfoto's heeft van Slot", luiden de reacties van meerdere Engelse voetbalfans. "Het is ongelooflijk dat Salah eerder op de bank belandt dan Gakpo", stelt een andere twitteraar.

➡️ Meer Liverpool-nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Brian Brobbey van Sunderland

Britse pers looft ‘held’ Brobbey na spectaculaire comeback: ‘Verdient een basisplaats’

  • Gisteren, 20:29
  • Gisteren, 20:29
‘Atlético Madrid zet vol in op Guéhi en wil Liverpool aftroeven’

‘Atlético Madrid zet vol in op Guéhi en wil Liverpool aftroeven’

  • Gisteren, 19:08
  • Gisteren, 19:08
Brian Brobbey van Sunderland

Brobbey en Traoré helpen Sunderland aan waanzinnige comeback tegen Bournemouth

  • Gisteren, 18:06
  • Gisteren, 18:06
3 1 reactie
Reageren
1 reactie

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
246 Reacties
560 Dagen lid
336 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Salah presteert al weken ver onder zijn kunnen. Slot bleef hem koesteren, maar nu zijn eigen kop er van af hangt moet hij hem wel wissel zetten. Het is ook een signaal naar de rest

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
246 Reacties
560 Dagen lid
336 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Salah presteert al weken ver onder zijn kunnen. Slot bleef hem koesteren, maar nu zijn eigen kop er van af hangt moet hij hem wel wissel zetten. Het is ook een signaal naar de rest

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
12
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
11
Newcastle
13
1
18
12
Man Utd
12
0
18
13
Liverpool
12
-2
18
14
Everton
13
-3
18
15
Fulham
13
-2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel