Engeland compleet geschokt door Liverpool-opstelling Arne Slot

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat is wel toepasselijk voor Arne Slot, die de opstelling van Liverpool zondag compleet omgooit voor het uitduel bij West Ham. Mohamed Salah begint op de bank, terwijl Cody Gakpo, die de laatste weken matig speelt, wel mag blijven staan.
Liverpool verloor negen van de laatste twaalf wedstrijden in alle competities en dus neemt de druk op Slot toe. Afgelopen week werd er twee keer verloren op de vaak onneembare vesting Anfield. Degradatiekandidaat Nottingham Forest (0-3) en PSV (1-4) hadden er duidelijk de overhand en lieten The Reds in rouw achter.
Hoewel Slot vorig jaar overtuigend kampioen werd met Liverpool, lijkt het geduld van de Liverpool-directie langzaam maar zeker op te raken. Volgens geruchten zou de Nederlandse trainer slechts enkele wedstrijden de tijd hebben om het tij te keren. Mede daardoor lijkt Slot nu een grote beslissing te hebben genomen: Salah begint het uitduel tegen West Ham op de bank.
De Egyptenaar was jaar en dag de absolute smaakmaker in de aanval van Liverpool, maar is dit seizoen geen schim van zichzelf. Daardoor starten zondag Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz en Alexander Isak samen. Fans zijn compleet verbaasd door dit besluit, ook omdat Wirtz en Isak al helemaal geen potten kunnen breken in 2025/26 en Gakpo de laatste weken ook niet op dreef is. "Het kan niet anders dan dat Gakpo naaktfoto's heeft van Slot", luiden de reacties van meerdere Engelse voetbalfans. "Het is ongelooflijk dat Salah eerder op de bank belandt dan Gakpo", stelt een andere twitteraar.
