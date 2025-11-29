Khalid Boulahrouz is van mening dat Liverpool dit seizoen het menselijke aspect boven de sportieve prestaties moet plaatsen. De oud-international heeft het idee dat het tragische overlijden van Diogo Jota nog altijd diepe sporen achterlaat bij The Reds. Boulahrouz is dan ook van mening dat een ontslag van Slot niets oplost bij Liverpool.

De crisis van Liverpool is nog altijd niet ten einde. De kampioen van Engeland leek weer op de goede weg na een overwinning op Aston Villa (2-0) in de Premier League en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League. Niets is minder waar, want de voorbije twee competitiewedstrijden tegen Manchester City (3-0) en Nottingham Forest (0-3) is de club weer terug bij af. Liefst zes van de laatste zeven Premier League-wedstrijden ging verloren, waardoor Liverpool is afgezakt naar een teleurstellende elfde plek. Ook afgelopen woensdag in de Champions League gingen de mannen van Slot weer onderuit, ditmaal met 1-4 tegen PSV.

Artikel gaat verder onder video

"Liverpool is nu even zichzelf niet. Ze waren onoverwinnelijk, veerkrachtig. Maar moeten nu vooral even overeind blijven staan. Dat is wat het is. Ik heb veel respect voor Slot en de manier hoe hij hiermee omgaat. Zelden heb ik trainers zich zo kwetsbaar zien opstellen", vertelt Boulahrouz in gesprek met Voetbal International.

"Hij blijft altijd voor zijn groep staan, stopt zijn eigen verdriet altijd weg ten behoeve van de anderen, dat is grote klasse", vervolgt Boulahrouz over Slot. "Er zijn spelers die een vriend verloren, die de kinderen kennen en wiens vrouwen omgaan met de vrouw van Jota. Dan ben je misschien niet de hele dag bezig met Nottingham Forest. Gelukkig ook maar."

Boulahrouz zou het dan ook onbegrijpelijk vinden als Liverpool zou besluiten om Slot te ontslaan. "Ik zou zeggen: geef de rest van het seizoen de voorkeur aan het menselijke aspect. Slot is niet groter dan de club, maar deze situatie is wel groter dan de sportieve doelstellingen op de korte termijn. Dit heeft gewoon blijvende impact. Je kan er niet omheen draaien. Je kan wel bepaalde prestaties verwachten, maar in dit tempo kan je er als topsporter niet elke keer staan. Wat wil je doen? De trainer daarvoor slachtofferen? De nieuwe trainer haalt het gevoel ook niet weg."

Boulahrouz verloor Puerta bij Sevilla

Boulahrouz is zelf een ervaringsdeskundige. De oud-international speelde in 2007 voor Sevilla, toen publiekslieveling Antonio Puerta overleed door een hartstilstand tijdens een wedstrijd. "'Ik vond het heavy. Heel heavy. Presteren? Donder op. Boeien. Als je emotioneel niet in balans bent, is het onmogelijk je gedachten volledig op het voetballen te zetten. Het verdriet was bij Sevilla gigantisch. Eerst kwam de shock, daarna de verwerking. De sfeer wordt dan maandenlang, misschien wel een jaar, nooit meer halleluja. Uit respect voor Antonio. En nu voor Jota. Je blijft timide. Het is niet zo dat je een protocol afwerkt, iemand begraaft en er dan weer staat. Nee. Tijd moet de wonden helen.'