De Britse media zijn vernietigend voor Arne Slot na afloop van de pijnlijke Nederlaag van Liverpool tegen PSV (1-4). De Nederlandse oefenmeester wordt richting de uitgang geschreven en wordt beoordeeld met een 3 na afloop van het duel.

PSV schreef woensdag historie door als eerste Nederlandse ploeg ooit te winnen op Anfield. De Eindhovenaren kwamen vroeg op voorsprong uit een penalty na een vreemde handsbal van Virgil van Dijk, maar zagen Liverpool al gauw langszij komen. De Engelsen probeerden vervolgens door te drukken, maar in de tweede helft was het juist PSV dat uiterst effectief bleek. Voor Slot was het alweer de negende nederlaag in de laatste twaalf duels.

Artikel gaat verder onder video

De Liverpool Echo houdt Slot verantwoordelijk voor het slechte resultaat. “Hij kan zomaar nog een week hebben om zijn baan te redden. Genoeg is genoeg”, kopt de regionale krant. “Hoewel het publiek zich niet tegen de ploeg en trainer keerde, heeft iedereen die de beschamende horrorvertoning heeft gezien ongetwijfeld dezelfde gedachte: Slot staat op de rand van de afgrond.” Verslaggever Ian Doyle stelt dat het Liverpool ontbeerde aan ‘geloof, vertrouwen, organisatie en kwaliteit’, maar dat juist het gebrek aan ‘passie en vechtlust’ het meest alarmerend is. “Je kunt absoluut niet vernederd worden op eigen veld door PSV dat, met alle respect, geen rol gaat spelen in de eindfase van de Champions League.”

Ook This Is Anfield is hard voor Slot en beoordeelt hem met een 3 voor de ontmoeting met PSV. “Hij selecteerde hetzelfde team, met uitzondering van de gedwongen wissel op doel, als in de nederlaag tegen Forest en kreeg hetzelfde resultaat”, klinkt het. Overigens voerde Slot naast de keeperswissel nog een verandering door: Hugo Ekitiké kwam in de ploeg voor Alexander Isak. “Liverpool zag er niet alleen onsamenhangend uit, maar compleet zonder ideeën. Het is moeilijk om de spelers hiervan de schuld te geven. Slot moet een manier vinden om terug te keren naar de basis, aangezien het niet duidelijk is wat zijn huidige plan is. Het enige wat duidelijk is, is dat het niet werkt.” De website vraagt zich af waarom spelers als Joe Gomez en Wataru Endo nog naar het stadion komen, aangezien ze nooit mogen spelen.

“Het sombere seizoen van de worstelende Reds gaat van kwaad tot erger, terwijl defensieve blunders het uitstekende PSV aan de overwinning helpen”, stelt The Independent. “Alles lijkt mis te gaan voor Slot en een vernedering door een club uit zijn thuisland zette hem ertoe aan toe te geven dat het logisch is om je af te vragen of hij op Anfield kan blijven. Peter Bosz was de meester in de dug-out en Liverpool verloor niet zomaar. Ze werden op historische wijze afgeranseld door PSV.”