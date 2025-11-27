Live voetbal

Britse pers schrijft Slot naar uitgang: ‘Genoeg is genoeg’

Arne Slot
27 november 2025, 09:53

De Britse media zijn vernietigend voor Arne Slot na afloop van de pijnlijke Nederlaag van Liverpool tegen PSV (1-4). De Nederlandse oefenmeester wordt richting de uitgang geschreven en wordt beoordeeld met een 3 na afloop van het duel.

PSV schreef woensdag historie door als eerste Nederlandse ploeg ooit te winnen op Anfield. De Eindhovenaren kwamen vroeg op voorsprong uit een penalty na een vreemde handsbal van Virgil van Dijk, maar zagen Liverpool al gauw langszij komen. De Engelsen probeerden vervolgens door te drukken, maar in de tweede helft was het juist PSV dat uiterst effectief bleek. Voor Slot was het alweer de negende nederlaag in de laatste twaalf duels.

De Liverpool Echo houdt Slot verantwoordelijk voor het slechte resultaat. “Hij kan zomaar nog een week hebben om zijn baan te redden. Genoeg is genoeg”, kopt de regionale krant. “Hoewel het publiek zich niet tegen de ploeg en trainer keerde, heeft iedereen die de beschamende horrorvertoning heeft gezien ongetwijfeld dezelfde gedachte: Slot staat op de rand van de afgrond.” Verslaggever Ian Doyle stelt dat het Liverpool ontbeerde aan ‘geloof, vertrouwen, organisatie en kwaliteit’, maar dat juist het gebrek aan ‘passie en vechtlust’ het meest alarmerend is. “Je kunt absoluut niet vernederd worden op eigen veld door PSV dat, met alle respect, geen rol gaat spelen in de eindfase van de Champions League.”

Ook This Is Anfield is hard voor Slot en beoordeelt hem met een 3 voor de ontmoeting met PSV. “Hij selecteerde hetzelfde team, met uitzondering van de gedwongen wissel op doel, als in de nederlaag tegen Forest en kreeg hetzelfde resultaat”, klinkt het. Overigens voerde Slot naast de keeperswissel nog een verandering door: Hugo Ekitiké kwam in de ploeg voor Alexander Isak. “Liverpool zag er niet alleen onsamenhangend uit, maar compleet zonder ideeën. Het is moeilijk om de spelers hiervan de schuld te geven. Slot moet een manier vinden om terug te keren naar de basis, aangezien het niet duidelijk is wat zijn huidige plan is. Het enige wat duidelijk is, is dat het niet werkt.” De website vraagt zich af waarom spelers als Joe Gomez en Wataru Endo nog naar het stadion komen, aangezien ze nooit mogen spelen.

“Het sombere seizoen van de worstelende Reds gaat van kwaad tot erger, terwijl defensieve blunders het uitstekende PSV aan de overwinning helpen”, stelt The Independent. “Alles lijkt mis te gaan voor Slot en een vernedering door een club uit zijn thuisland zette hem ertoe aan toe te geven dat het logisch is om je af te vragen of hij op Anfield kan blijven. Peter Bosz was de meester in de dug-out en Liverpool verloor niet zomaar. Ze werden op historische wijze afgeranseld door PSV.”

FrankdeG
95 Reacties
10 Dagen lid
225 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Niet goed genoeg voor Liverpool, ik vrees het ergste voor Slot.

Vrij Dag
237 Reacties
556 Dagen lid
319 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Slot moet Salah er nu uitgooien.Je hebt helemaal niets aan hem. Hij gaat pas ballen als er contractondrerhandelingen plaats vinden. Peter Bosz heeft een uitstekende tactiek gehanteerd en het is perfect uitgevoerd

Sebas
15 Reacties
41 Dagen lid
11 Likes
Sebas
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die wijsneuzen van de pers denken het allemaal wel even te weten. Slot is gewoon een goede trainer! Dat heeft die al lang bewezen. Het zit gewoon even niet mee Seizoen afschrijven als het gaat om de titel en accepteren dat je ook wel eens een slecht seizoen er tussen hebt zitten. Dat overkomt elke club wel eens. Je kunt niet elk jaar 1e of 2e worden.

Docker
154 Reacties
10 Dagen lid
322 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je als Liverpool / Slot zijnde met 1 - 4 in eigen huis de boot ingaat, met dat gigantische budget en gedane aankopen, tegen een in verhouding klein Nederlands clubje...ja dan mag het langzaam wel eens klaar zijn. Verliezen met 1 doelpunt verschil kan je gebeuren maar 3 is echt een afgang. Heel slecht en het bewijst voor mij Slot's middelmatigheid. Hij is onderhand jarenlang gehyped als toptrainer maar ik vind van niet.

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

