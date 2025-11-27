Live voetbal

Bosz grapt: PSV-spelers in discussie na Liverpool-uit over man van de wedstrijd Driouech

Couhaib Driouech van PSV
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
27 november 2025, 09:16

Couhaib Driouech werd woensdagavond door de UEFA gekroond tot Player of the Match na de knappe zege van PSV bij Liverpool (1-4). De Marokkaan stond slechts twintig minuten op het veld, maar wist wel twee keer te scoren. Voor de camera van Ziggo Sport geeft Peter Bosz aan dat er in de kleedkamer een discussie is ontstaan over de uitverkiezing voor de buitenspeler.

PSV beleefde woensdag een sensationele avond op Anfield. De Eindhovenaren kwamen vroeg in de wedstrijd vanaf de stip op voorsprong via Ivan Perisic, nadat Virgil van Dijk op vreemde wijze hands had gemaakt. De Engelsen kwamen nog wel vrij snel langszij, maar slaagden er vervolgens niet meer in om te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Vroeg in de tweede helft zorgde Guus Til met zijn eerste goal in een Europees hoofdtoernooi voor de 1-2. In de slotfase kon de ingevallen Driouech het duel beslissen in de slotfase met twee treffers. De UEFA besloot de aanvaller te belonen voor zijn goede optreden en wees hem aan als Player of the Match.

Als Bosz bij Ziggo Sport wordt gevraagd naar de invaller, begint hij te grinniken. “De jongens in de kleedkamer zeiden: We hebben ons echt uit de naad gewerkt. Hij valt kort in, scoort wel twee keer, en is man of the match. Daar was dus wat discussie over ja”, lacht de oefenmeester.

FrankdeG
95 Reacties
10 Dagen lid
225 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De sfeer zit er goed in lees ik. Met afstand momenteel bovenaan in de eredivisie en zowel de kampioen va Italie als de kampioen van Engeland volledig afgestraft. Toch geeft het te denken als resultaten tegen Telstar, Olympiacos of Union Saint Gallois wel tegenvallen. De penningmeester zal blijven lachen met al die miljoenen die maar blijven binnenstromen en de spelers die meer en meer waard worden. PSV kan in de transferperiodes topdeals gaan maken met nog meer miljoenen.

Reacties

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Club Brugge
5
-5
4
27
Athletic
5
-5
4
28
Frankfurt
5
-7
4
29
København
5
-7
4
30
Benfica
5
-4
3
31
Slavia
5
-6
3
32
Bodø/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
5
-10
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

