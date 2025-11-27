werd woensdagavond door de UEFA gekroond tot Player of the Match na de knappe zege van PSV bij Liverpool (1-4). De Marokkaan stond slechts twintig minuten op het veld, maar wist wel twee keer te scoren. Voor de camera van Ziggo Sport geeft Peter Bosz aan dat er in de kleedkamer een discussie is ontstaan over de uitverkiezing voor de buitenspeler.

PSV beleefde woensdag een sensationele avond op Anfield. De Eindhovenaren kwamen vroeg in de wedstrijd vanaf de stip op voorsprong via Ivan Perisic, nadat Virgil van Dijk op vreemde wijze hands had gemaakt. De Engelsen kwamen nog wel vrij snel langszij, maar slaagden er vervolgens niet meer in om te scoren.

Vroeg in de tweede helft zorgde Guus Til met zijn eerste goal in een Europees hoofdtoernooi voor de 1-2. In de slotfase kon de ingevallen Driouech het duel beslissen in de slotfase met twee treffers. De UEFA besloot de aanvaller te belonen voor zijn goede optreden en wees hem aan als Player of the Match.

Als Bosz bij Ziggo Sport wordt gevraagd naar de invaller, begint hij te grinniken. “De jongens in de kleedkamer zeiden: We hebben ons echt uit de naad gewerkt. Hij valt kort in, scoort wel twee keer, en is man of the match. Daar was dus wat discussie over ja”, lacht de oefenmeester.