Ochtendkranten genieten van ‘sensatie’, PSV eerste Nederlandse club die op Anfield wint

Guus Til van PSV
Foto: © Imago
27 november 2025, 08:22

PSV wist woensdag historie te schrijven door met 1-4 te winnen op bezoek bij Liverpool. Nooit eerder wist een Nederlandse club op Anfield te winnen. De ochtendkranten genieten dan ook van de historische avond in Engeland.

PSV wist woensdag met liefst 1-4 te winnen op bezoek bij Liverpool. De ploeg van Peter Bosz werd daarmee de tweede club die er in een Europees duel in slaagde om minstens vier goals te maken tegen Liverpool op Anfield. In februari 2023 lukte dat Real Madrid, dat destijds vijf keer scoorde. Het Eindhovens Dagblad benadrukt dat PSV daarnaast de eerste Nederlandse club is die wist te winnen op bezoek bij The Reds. “PSV zorgde voor een sensatie én hield de Champions League-ambities daarmee springlevend. Na een dikke overwinning bij het zoekende Liverpool is PSV een ongelooflijk eind op weg naar een vervolg”, concludeert de regionale krant. Daarvoor mag Bosz het centrale duo bedanken. “Een enorme serie kansen kwam er niet, omdat Jerdy Schouten en Yarek Gasiorowski een sterke indruk maakten.”

De Telegraaf spreekt van een ‘geweldige prestatie’ van PSV. “Wie had dat kunnen denken na de loodzware loting die PSV kreeg voorgeschoteld en de valse start tegen Union Sint-Gillis?”, blikt de krant terug op de pijnlijke nederlaag in eigen huis. “Na het meeslepende You’ll never walk alone, hét voetballied dat toch het mooist klinkt op de homeground, op Anfield, ontspon zich in Liverpool een interessant voetbalgevecht. PSV zette direct druk op de defensie van Liverpool, waar veel Engelse ploegen zich bij het bezoek aan Anfield tegenwoordig ingraven.”

Vorig seizoen wist PSV in eigen huis ook van Liverpool te winnen, maar die wedstrijd is volgens De Volkskrant niet te vergelijken met het duel van woensdag. “Toen was Liverpool al zeker van de knock-outfase en stelde Slot een B-ploeg op. Nu versloeg PSV een elftal vol topspelers op het moment dat Liverpool een overwinning harder nodig had dan ooit, al was het alleen maar om de crisis een halt toe te roepen”, klinkt het. “De storm van Liverpool ging na rust liggen, terwijl PSV zich toen richting een historische avond voetbalde. De spelers feesten nog lang na het laatste fluitsignaal voor het volle uitvak, met Driouech als stralend middelpunt.”

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

