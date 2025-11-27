Arne Slot baalt verschrikkelijk van de verliespartij van zijn Liverpool tegen PSV (1-4). De geplaagde oefenmeester spreekt van ‘wederom een heel pijnlijke nederlaag’. Toch geeft hij de moed niet op en ook de clubleiding staat voorlopig achter Slot, geeft hij aan.

Liverpool liep woensdagavond tegen de volgende enorme domper aan dit seizoen. The Reds waren gedurende grote delen van de eerste helft de betere ploeg tegen PSV, maar wisten de grote hoeveelheid kansen niet af te ronden. Omdat de Eindhovenaren uiterst effectief waren, gingen de Engelsen met liefst 1-4 af op eigen veld.

“Wederom een heel pijnlijke nederlaag”, begint Slot bij Ziggo Sport. “En voor PSV een geweldige overwinning.” Liverpool moest woensdag weer vier tegentreffers slikken. “Dat heeft deels te maken met PSV dat het heel goed uitspeelt”, is de trainer lovend voor de tegenstander. “Die eerste goal heeft natuurlijk niet heel veel met goed uitspelen te maken”, doelt hij op de vreemde handsbal van Virgil van Dijk. “Een heel vervelende tegengoal, vooral omdat die zo vroeg valt.”

Slot was blij met de reactie die zijn ploeg liet zien na de vroege achterstand. Tien minuten later zorgde Dominik Szoboszlai voor de gelijkmaker. “We spelen daarna een hele goede eerste helft, waarin we dominant waren, wat je ook mag verwachten. Voldoende kansen gehad om een betere uitgangspositie te hebben dan de 1-1 in de rust. In de tweede helft maakt PSV een prachtige tweede goal.” Ook na die treffer zag Slot zijn ploeg nog volop kansen krijgen op een tweede treffer, maar die ging er niet in. “Vanaf het moment dat het 1-3 werd, zat het er voor ons absoluut niet meer in.”

Toch heeft Slot nog wel vertrouwen dat het goed gaat komen. Dat voelt hij ook vanuit de clubleiding, laat hij weten op de persconferentie. “Ik heb tot op heden gemerkt dat ik heel veel steun krijg van bovenaf, alleen het zou prettig zijn als we dat een keer omzetten in overwinningen”, wordt de Nederlander geciteerd door Voetbal International. “'Ik denk dat het zo hoort te zijn dat als een trainer ergens werkzaam is, dat je hem het gevoel geeft dat hij nog de juiste trainer voor je is.” Slot benadrukt dat gevoel te hebben. “Het is niet voor de eerste keer dat we met deze club in een moeilijke situatie zitten, nadat we kampioen zijn geworden. Maar het wordt wel tijd dat we wedstrijden gaan winnen.”

Volgens Slot is het ‘niet belangrijk’ of het eerlijk is dat zijn baan een halfjaar na het binnenhalen van de landstitel ter discussie staat. “Het is normaal als je als zoveel wedstrijden verliest als wij, dat mensen daar over gaan praten”, benadrukt hij.