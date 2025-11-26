Live voetbal

Anco Jansen ziet dramatische Virgil van Dijk: 'Hij vertoonde heel raar gedrag'

Virgil van Dijk en Anco Jansen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
26 november 2025, 23:20

Anco Jansen is geschrokken van het optreden van Virgil van Dijk in het shirt van Liverpool tegen PSV (1-4). De ESPN-analist stelt dat de aanvoerder het tijdens de wedstrijd vroegtijdig opgaf, iets wat hij onacceptabel vindt.

In het programma Voetbalpraat blikt Jansen terug op de sensationele stunt van PSV in Liverpool. Volgens hem had Van Dijk nog geluk dat hij niet met een rode kaart van het veld moest.

Artikel gaat verder onder video

"Van Dijk had na vijf minuten al geel moeten hebben. Hij slaat expres naar een bal in de zestienmeter. Dat is geel. Hij vertoonde sowieso heel raar gedrag. Hij had ook een hele rare tackle, aan de zijkant", stelt Jansen.

"Als aanvoerder gaf hij op een gegeven moment echt op. Als je ziet hoe hij bijvoorbeeld bij de laatste goal achter Sergiño Dest aangaat… Dat is het schoolvoorbeeld van opgeven", zegt Jansen. Datzelfde vond ook Youri Mulder, die de wedstrijd analyseerde bij Ziggo Sport: "Op dat moment mocht Van Dijk ook echt wat meer aanzetten."

➡️ Meer nieuws over Liverpool tegen PSV

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Phillip Cocu keert als Manager Topsport terug bij PSV: 'Een clublegende'

Phillip Cocu keert als Manager Topsport terug bij PSV: 'Een clublegende'

  • di 25 november, 23:06
  • 25 nov. 23:06
Spelers van Chelsea juichen

Chelsea speelt Barcelona zoek, spreekkoor over tegenvallende Lamine Yamal

  • di 25 november, 22:54
  • 25 nov. 22:54
Erling Haaland en Mark Flekken

Flekken fenomenaal: Bayer Leverkusen verrast Manchester City in het Etihad

  • di 25 november, 22:52
  • 25 nov. 22:52
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja en dan staat bij Atletico een speler te schitteren, Hancko.. Paixao en Hancko zouden echt een verbetering zijn bij Liverpool en het kostte ook veel minder als wat er nu allemaal aangekocht is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
332 Reacties
20 Dagen lid
618 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja en dan staat bij Atletico een speler te schitteren, Hancko.. Paixao en Hancko zouden echt een verbetering zijn bij Liverpool en het kostte ook veel minder als wat er nu allemaal aangekocht is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
12
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Dortmund
5
6
10
5
Chelsea
5
6
10
6
Man City
5
5
10
7
Paris SG
4
9
9
8
Newcastle
5
7
9
9
Real Madrid
4
6
9
10
Liverpool
4
5
9
11
Galatasaray
5
1
9
12
Spurs
4
5
8
13
Leverkusen
5
-2
8
14
Sporting
4
3
7
15
Barcelona
5
2
7
16
Qarabağ
5
-1
7
17
Atalanta
4
-2
7
18
Napoli
5
-3
7
19
Marseille
5
2
6
20
Atlético
4
1
6
21
Juventus
5
0
6
22
Monaco
5
-2
6
23
Pafos
5
-3
6
24
R. Union SG
5
-7
6
25
PSV
4
2
5
26
Club Brugge
4
-2
4
27
Frankfurt
4
-4
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Benfica
5
-4
3
31
Slavia
5
-6
3
32
Bodø/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
4
-7
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
5
-10
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel