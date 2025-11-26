Anco Jansen is geschrokken van het optreden van in het shirt van Liverpool tegen PSV (1-4). De ESPN-analist stelt dat de aanvoerder het tijdens de wedstrijd vroegtijdig opgaf, iets wat hij onacceptabel vindt.

In het programma Voetbalpraat blikt Jansen terug op de sensationele stunt van PSV in Liverpool. Volgens hem had Van Dijk nog geluk dat hij niet met een rode kaart van het veld moest.

Artikel gaat verder onder video

"Van Dijk had na vijf minuten al geel moeten hebben. Hij slaat expres naar een bal in de zestienmeter. Dat is geel. Hij vertoonde sowieso heel raar gedrag. Hij had ook een hele rare tackle, aan de zijkant", stelt Jansen.

"Als aanvoerder gaf hij op een gegeven moment echt op. Als je ziet hoe hij bijvoorbeeld bij de laatste goal achter Sergiño Dest aangaat… Dat is het schoolvoorbeeld van opgeven", zegt Jansen. Datzelfde vond ook Youri Mulder, die de wedstrijd analyseerde bij Ziggo Sport: "Op dat moment mocht Van Dijk ook echt wat meer aanzetten."