PSV vernedert Liverpool en Arne Slot, die druk verder ziet toenemen

PSV heeft woensdagavond een waanzinnige overwinning geboekt op Anfield. Het Liverpool van Arne Slot vergat de kansen in de eerste helft af te maken, waarna de Eindhovenaren na rust dodelijk effectief bleken: 1-4.

PSV begon met dezelfde namen die afgelopen weekend van NAC Breda wonnen (0-1) aan het duel op Anfield. Arne Slot koos ervoor om de niet geheel fitte Alexander Isak op de bank te houden bij Liverpool, terwijl Alisson Becker ontbrak door ziekte. De Eindhovenaren begonnen goed aan het duel en dat betaalde zich al na zes minuten uit.

Een hoekschop van PSV kwam gevaarlijk voor de goal, waarna Virgil van Dijk op merkwaardig wijze hands maakte. De Nederlandse verdediger voelde de aanwezigheid van Jerdy Schouten in zijn rug en besloot zijn arm recht omhoog te gooien. Toen de bal daar tegenaan kwam, wees scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández resoluut naar de stip. Ivan Perisic ging achter de bal staan en stuurde Giorgi Mamardashvili de verkeerde hoek in: 0-1.

Lang kon PSV niet van de voorsprong genieten, want tien minuten later was het raak aan de andere kant. Cody Gakpo trok goed naar binnen en produceerde een schot over de vloer, maar dat was recht op Matej Kovár af. De doelman van de Eindhovenaren verwerkte de bal echter niet goed en legde deze zo voor de voeten van Dominik Szoboszlai, voor wie het een koud kunstje was om de 1-1 in het lege doel te tikken.

Enkele minuten later dacht PSV weer op voorsprong te komen, maar de goal van Yarek Gasiorowski werd afgekeurd wegens buitenspel van Ismael Saibari. In het vervolg van de eerste helft voerde Liverpool de druk gigantisch op, maar de lat voorkwam een doelpunt van Van Dijk, terwijl ook Kovár enkele keren een goede redding in huis had. Daardoor zochten beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer op.

Na de rust begon PSV weer goed en kon het Liverpool enkele minuten goed onder druk zetten. Dat leverde in minuut 56 een nieuwe voorsprong op. Na een goede actie van Mauro Júnior produceerde de controleur een geweldige diepe bal. Guus Til kwam goed voor zijn man en tikte de bal langs de uitkomende Mamardashvili: 1-2. Daar bleef het niet bij wat betreft het slechte nieuws voor Slot en Liverpool. Enkele minuten na de goal greep Hugo Ekitiké naar zijn hamstring en gebaarde hij onmiddellijk dat hij gewisseld moest worden. De Nederlandse trainer kon dus niet anders dan Isak een halfuur voor tijd in te brengen. Tien minuten later moest ook Bosz een domper verwerken, toen Perisic naar zijn hamstring greep en niet verder bleek te kunnen.

In de 73ste minuut werd het allemaal nog mooier voor PSV. Ibrahima Konaté liet de bal onder zijn voet door schieten, waarna de ingevallen Ricardo Pepi ervandoor kon. De Amerikaan haalde uit, maar raakte het aluminium. De rebound kwam echter voor de voeten van de eveneens ingevallen Couhaib Driouech, die de 1-3 langs Mamardashvili schoot.

In de slotfase van de wedstrijd probeerde Liverpool nog wel om de verdediging van PSV te passeren, maar telkens bleek de uitstekende Kovár een sta-in-de-weg. In de blessuretijd werd het nog mooier voor PSV: Sergiño Dest kwam op aan de rechterkant van het veld en legde de bal goed terug op Driouech, die zijn tweede van de avond maakte: 1-4. Daardoor boeken de Eindhovenaren een sensationele overwinning en hebben ze acht punten uit vijf duels. Daarmee staat de ploeg van Bosz voorlopig stevig in de plaatsen die recht geven op deelname aan de play-offronde. Voor Slot neemt de druk in Engeland met een nieuwe nederlaag nog verder toe.