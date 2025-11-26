PSV vernedert Liverpool en Arne Slot, die druk verder ziet toenemen

PSV heeft woensdagavond een waanzinnige overwinning geboekt op Anfield. Het Liverpool van Arne Slot vergat de kansen in de eerste helft af te maken, waarna de Eindhovenaren na rust dodelijk effectief bleken: 1-4.
PSV begon met dezelfde namen die afgelopen weekend van NAC Breda wonnen (0-1) aan het duel op Anfield. Arne Slot koos ervoor om de niet geheel fitte Alexander Isak op de bank te houden bij Liverpool, terwijl Alisson Becker ontbrak door ziekte. De Eindhovenaren begonnen goed aan het duel en dat betaalde zich al na zes minuten uit.
Een hoekschop van PSV kwam gevaarlijk voor de goal, waarna Virgil van Dijk op merkwaardig wijze hands maakte. De Nederlandse verdediger voelde de aanwezigheid van Jerdy Schouten in zijn rug en besloot zijn arm recht omhoog te gooien. Toen de bal daar tegenaan kwam, wees scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández resoluut naar de stip. Ivan Perisic ging achter de bal staan en stuurde Giorgi Mamardashvili de verkeerde hoek in: 0-1.
Lang kon PSV niet van de voorsprong genieten, want tien minuten later was het raak aan de andere kant. Cody Gakpo trok goed naar binnen en produceerde een schot over de vloer, maar dat was recht op Matej Kovár af. De doelman van de Eindhovenaren verwerkte de bal echter niet goed en legde deze zo voor de voeten van Dominik Szoboszlai, voor wie het een koud kunstje was om de 1-1 in het lege doel te tikken.
Enkele minuten later dacht PSV weer op voorsprong te komen, maar de goal van Yarek Gasiorowski werd afgekeurd wegens buitenspel van Ismael Saibari. In het vervolg van de eerste helft voerde Liverpool de druk gigantisch op, maar de lat voorkwam een doelpunt van Van Dijk, terwijl ook Kovár enkele keren een goede redding in huis had. Daardoor zochten beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer op.
Na de rust begon PSV weer goed en kon het Liverpool enkele minuten goed onder druk zetten. Dat leverde in minuut 56 een nieuwe voorsprong op. Na een goede actie van Mauro Júnior produceerde de controleur een geweldige diepe bal. Guus Til kwam goed voor zijn man en tikte de bal langs de uitkomende Mamardashvili: 1-2. Daar bleef het niet bij wat betreft het slechte nieuws voor Slot en Liverpool. Enkele minuten na de goal greep Hugo Ekitiké naar zijn hamstring en gebaarde hij onmiddellijk dat hij gewisseld moest worden. De Nederlandse trainer kon dus niet anders dan Isak een halfuur voor tijd in te brengen. Tien minuten later moest ook Bosz een domper verwerken, toen Perisic naar zijn hamstring greep en niet verder bleek te kunnen.
In de 73ste minuut werd het allemaal nog mooier voor PSV. Ibrahima Konaté liet de bal onder zijn voet door schieten, waarna de ingevallen Ricardo Pepi ervandoor kon. De Amerikaan haalde uit, maar raakte het aluminium. De rebound kwam echter voor de voeten van de eveneens ingevallen Couhaib Driouech, die de 1-3 langs Mamardashvili schoot.
In de slotfase van de wedstrijd probeerde Liverpool nog wel om de verdediging van PSV te passeren, maar telkens bleek de uitstekende Kovár een sta-in-de-weg. In de blessuretijd werd het nog mooier voor PSV: Sergiño Dest kwam op aan de rechterkant van het veld en legde de bal goed terug op Driouech, die zijn tweede van de avond maakte: 1-4. Daardoor boeken de Eindhovenaren een sensationele overwinning en hebben ze acht punten uit vijf duels. Daarmee staat de ploeg van Bosz voorlopig stevig in de plaatsen die recht geven op deelname aan de play-offronde. Voor Slot neemt de druk in Engeland met een nieuwe nederlaag nog verder toe.
Beste mensen, Wat een wereldprestatie van PSV, Liverpool met grote sterren en 500mln aan aankopen weggetikt en vernederd. Net als vorig jaar. PSV was beter en had meer moeten scoren maar helaas werden doelpunten afgekeurd. Boszball werkt ook in de CL. Met durf gespeeld. Gefeliciteerd PSV'ers, jullie mogen heel trots zijn. Ik zag de PSV supporters in het stadion al zwaaien naar Slot. Verwacht dat hij vanavond nog mag vertrekken. Resultaten zeer slecht en Liverpool onwaardig en hij is de grip op de spelers kwijt.
@FrankdeG ze zwaaiden naar de supporters die vroegtijdig weg gingen. Denk/hoop niet dat ze naar onze landgenoot zwaaiden iig
@peterdejong1983 beide.. PSV natuurlijk met een goede goal weer van Til. En dan breekt het langzaam af bij Liverpool.. ik vind het wel onbegrijpelijk hoe zwak Liverpool achterin is. Salah zie je ook niet meer.
Echt heel knap van PSV. Gefeliciteerd.
@21 👍
Geweldige overwinning psv, gefeli!
Ai ai... hoe ver kun je afglijden als team? Vind het ook wel sneu worden. Ook mooie prestatie van PSV natuurlijk!!
Geweldige wedstrijd PSV, proficiat!
Af en toe billen knijpen, maar man man , wel terecht gewonnen hoor! Wat een mooie pot. Met lef gevoetbald, en goed verdedigd. Heerlijk deze .
Het blijft ongelooflijk. Olympiacos en Saint Gallois en dan Liverpool en Napoli genadeloos over de knie leggen. Bijzonder weer.
Wat een geweldige afstraffing krijgt "de grote" Slot hier even zeg. Ik zei al dat de man eigenlijk een hele gewone doordeweekse trainer is, niks meer. Zijn eigen publiek ziet hem onderhand het liefst opzouten. Prachtige prestatie van Bosz en Psv die een heerlijke wedstrijd hebben gespeeld. Hulde! Lekker man!
@Docker, ik denk dat nu wel aangetoond is dat hij zwaar overrated is. Ik heb vooral een grote Bosz gezien.
En de uitstekende spelers van Psv.
4 doelpunten in een uitwedstrijd, op anfield. Wie had dat vorig jaar geloofd en dat toont maar weer eens aan hoe het kan verkeren in het voetbal. Betwijfel of Slot het tot einde jaar mag uitzingen.
Knappe prestatie van Psv. Terechte overwinning. Gefeliciteerd.
Mooie prestatie van PSV, ze hebben wel een betere journalist verdiend om het op te schrijven. Deze stagiairs proppen hun stukjes zo vol voetbalclichés dat het op de lachspieren werkt. "wees resoluut naar de stip", "ging achter de bal staan", "produceerde een rollertje/diepe bal/etc", "die een goede redding in huis had", "bleek een sta-in-weg" etc. etc. Zo kom je niet aan de bak als echte journalist mensen, je moet het ook zonder chatGPT kunnen.
