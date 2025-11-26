Live voetbal

Slot gefileerd in Britse media voor PSV-thuis: ‘Liverpool boezemt geen angst meer in’

Arne Slot
Foto: © Imago
26 november 2025, 17:06

The Telegraph heeft in aanloop naar het Champions League-duel tussen Liverpool en PSV uitgehaald naar Arne Slot. Volgens de krant is het voor tegenstanders dit seizoen ‘makkelijk’ om tegen de regerend kampioen te spelen in plaats van ‘vreselijk’. Verslaggever Chris Bascombe schrijft dat de ploeg van Slot geen arbeidsethos meer heeft.

Slot verkeert momenteel in zwaar weer bij Liverpool. Van de laatste zeven Premier League-duels werden er liefst zes verloren, waardoor de regerend landskampioen na twaalf speelrondes op plek twaalf bivakkeert. Volgens The Telegraph zijn er ‘veel redenen’ waarom het dit jaar totaal niet loopt bij Liverpool. “Maar fundamenteel is het arbeidsethos niet meer zichtbaar.”

Onder Slots voorganger, Jürgen Klopp, stond Liverpool juist bekend als ploeg die ontzettend veel energie in wedstrijden stopte. “Ze waren net de Duracell-konijnen: de tegenstanders eruit rennen en de verdedigers aanvallen terwijl ze zich verdrukt voelden op de rand van het eigen strafschopgebied”, klinkt het. In het eerste seizoen van Slot maakte Liverpool ook nog gebruik van die speelstijl, maar deze lijkt nu volkomen verdwenen.

Liverpool levert nauwelijks strijd

“In de Premier League is het makkelijk geworden om tegen Slots Liverpool te spelen in plaats van verschrikkelijk”, gaat de krant verder. “In plaats van angstaanjagend en onheilspellend, gedijen tegenstanders nu door vergelijkbare strijdplannen uit te voeren. Daarmee verstoren en desoriënteren ze een team dat consistent het onderspit delft op het gebied van strijd en fysiek zachtmoedig is.”

The Telegraph ziet het somber in voor The Reds. “We lijken lichtjaren verwijderd van het idee dat Slots aanvallers en middenvelders als een geoliede machine samenwerken. De basis die het team bijeen hield, is op zorgwekkende wijze beschadigd. De standaarden zijn alarmerend gedaald. Liverpool speelt alsof natuurlijk talent het uiteindelijk zal winnen van brute kracht, maar alleen daarmee zal het niet lukken.”

