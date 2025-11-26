Peter Bosz staat woensdagavond met PSV in de Champions League tegen het Liverpool van de geplaagde Arne Slot. Slot zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen, maar Bosz heeft totaal geen medelijden met zijn collega-trainer.

Liverpool gaat momenteel door een hevige vormcrisis. The Reds verloren onder meer zes van hun laatste zeven wedstrijden in de Premier League, waardoor PSV woensdag goede hoop zal hebben op een resultaat op Anfield.

Bosz krijgt dinsdag op een persconferentie de vraag gesteld ‘of dit een gunstig of ongunstig moment is om Liverpool te treffen’. “Dat antwoord zal morgen gegeven worden. Dat weet ik ook niet, ik heb geen glazen bol”, reageert de PSV-trainer. “Maar je treft liever een ploeg die niet in topvorm is, dan een ploeg die wel in topvorm is.”

“Voel je met hem mee?”, luidt de vervolgvraag aan Bosz. Die reageert: “Nou, we hoeven daar echt niet zielig over te doen, vind ik. Het is een geweldige trainer, die zoveel kwaliteiten heeft dat hij dit weer gaat omdraaien. De vraag is alleen wanneer dat hem gaat lukken. Maar het gaat hem zeker lukken, daar twijfel ik geen seconde over.”

Bosz wordt gewezen op de crisis die PSV vorig seizoen doormaakte in de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. “Ik kan je vertellen dat ik het wel vaker gehad heb, helaas. Maar dat overkomt iedere trainer die lang in het vak zit”, vervolgt de oefenmeester. “Het is onmogelijk om al je wedstrijden te winnen. Iedere trainer komt dat tegen in zijn carrière. Dan is het zaak: hoe ga je daarmee om? Daar begint het mee. Maar het gaat er ook om: hoe gaat je omgeving ermee om? Blijf je rustig? Het belangrijkste is dat je je spelers blijft bereiken en uiteindelijk heb je overwinningen nodig.”

Slot zei eerder op de dag te verwachten dat PSV voor een andere strategie zal kiezen tegen Liverpool dan afgelopen weekend Nottingham Forrest, dat met 0-3 won op Anfield. “Ja, maar dat is logisch”, reageert Bosz. “Wij hebben andere spelers en ik vind dat je als trainer altijd moet kijken naar de spelers die je hebt en hoe je daarmee wil voetballen. Dus daar heeft hij gelijk in. Wij hebben andere type spelers dan Forrest. En met die andere type spelers zullen we ook anders gaan voetballen, maar dat lijkt me logisch.”

Bosz vindt het ‘helemaal niet leuk’ om over Liverpool te praten, geeft hij tot slot aan: “Ik geef er keurig antwoord op, maar ik vind dat helemaal niet leuk. Het gaat om PSV, wij zijn hier om een mooie wedstrijd te spelen. Dus ik vind dat het eigenlijk over ons moet gaan en niet alleen maar om de tegenstander.”