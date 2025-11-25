(55) treedt per 1 december fulltime in dienst van PSV als Manager Topsport, zo maakt de club bekend. De oud-speler en oud-coach van de Eindhovenaren wordt in die rol 'primair verantwoordelijk voor de doorstroom van de grootste talenten van PSV Academy in de leeftijd van 17 tot 21 jaar'.

"We maken met de aanstelling van Phillip een volgende slag in de begeleiding van onze grootste talenten naar PSV 1", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. "Phillip is een clublegende die het klappen van de zweep kent en uit eigen ervaring weet wat ervoor nodig is om bij PSV te slagen. We zijn er enorm blij mee dat hij bij ons terug is."

Phillip Cocu stond tussen 2013 en 2018 als trainer aan het roer bij PSV. In die periode pakte de 101-voudig international met de Eindhovenaren drie keer het kampioenschap en won hij bovendien twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Na zijn succesvolle jaren in Eindhoven volgden minder geslaagde uitdagingen bij Fenerbahçe, Derby County en Vitesse. In Arnhem stapte Cocu in november 2023 op; Vitesse degradeerde aan het einde van dat seizoen uit de Eredivisie.

Als speler droeg Cocu in twee periodes (1995-1998 en 2004-2007) ook al het shirt van PSV. De oud-middenvelder kwam verder uit voor AZ, Vitesse, FC Barcelona en het Emiratische Al Jazira. In Abu Dhabi sloot hij in 2008 zijn actieve loopbaan af, om vervolgens als assistent-trainer bij PSV én het Nederlands elftal aan de slag te gaan.