Arne Slot heeft veel bewondering voor de prestaties van PSV dit seizoen. Daags voor de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en PSV spreekt de trainer van the Reds complimenteus over het werk van zijn collega Peter Bosz. Ook zoomt Slot in op de rol van Guus Til, de in topvorm verkerende clubtopscorer van PSV.

Complimenten voor Guus Til

Dit seizoen was Til goed voor negen doelpunten in dertien competitiewedstrijden. Vijf van die doelpunten maakte hij in de laatste drie wedstrijden. “Had ik verwacht dat hij het zo goed zou doen bij PSV? Ja, dat had ik wel verwacht. Guus is een speler die ongelooflijk hard werkt voor het team en hij is daarbij ook nog in staat om heel veel goals te maken”, weet Slot.

Dat zijn ‘prettige spelers om te hebben’, weet de Nederlandse trainer die bij Feyenoord zelf samenwerkte met Til. “En hij is ook in staat om als het even moeilijk is, of als een speler iemand anders kiest, om nooit op te geven en altijd kei- en keihard te blijven werken om zichzelf terug te knokken in het team.”

“Ik weet nog, toen ik nog in Nederland werkte, dat ik er altijd flink van baalde en dacht ‘shit’ als Peter Bosz Guus opstelde. Zeker bij de bananenschillen, de wedstrijden tegen de mindere goden uit de Eredivisie. Want Guus is op dat soort momenten juist de speler die er het maximale uithaalt en dan ook nog vaak doorslaggevend is”, wordt Slot geciteerd door Voetbalzone.

Til heeft een ‘geweldige mentaliteit’, vindt de oefenmeester. “Hij wordt vaak onderschat op basis van zijn voetballende kwaliteiten. Die zijn een stuk beter dan vaak gezegd wordt. Ik had hem niet per se verwacht als nummer negen, maar ik heb PSV nu wat meer bestudeerd en hij speelt ook niet alleen als negen. Hij zakt veel uit naar het middenveld en komt dan uit in de posities waar hij als nummer 10 ook veel speelt.”

© Imago

Zo heeft Bosz volgens Slot ‘vaker mooie vondsten’. “Net zoals Lasse Schöne op het middenveld (bij Ajax, red.), die eerst een buitenspeler was. Dit is ook weer een hele mooie vondst van hem.” Slot denkt dat Bosz dit seizoen misschien wel een sterkere ploeg heeft dan ooit tevoren bij PSV. “Ze begonnen nog een beetje moeizaam aan het seizoen, maar de afgelopen tijd is het een winning machine.”

Met Liverpool gaat het een stuk minder goed. Met acht nederlagen in de laatste elf wedstrijden staat de druk er flink op. Heeft het zelfvertrouwen van de ploeg een knauw opgelopen? “Tot nu toe is dat eigenlijk geen probleem geweest. Als je kijkt naar hoe we grote delen van de wedstrijden hebben gespeeld… De eerste dertig minuten afgelopen zaterdag tegen Nottingham Forest waren precies wat we wilden zien, alleen maakten we geen goal. Tegen een ploeg die zo laag verdedigt, creëren we niet altijd zoveel kansen. En bij hun eerste aanval scoren ze meteen. Vervolgens krijgen we aan het begin van de tweede helft nog één tegen.”

“Ik heb de jongens laten zien hoe vaak wij in de zestien kwamen en hoeveel voorzetten we gaven — zes à zeven keer meer dan Forest”, geeft Slot aan. “Maar zij verdedigden hun eigen strafschopgebied veel beter dan wij. Dat wordt ons overal ingewreven en dat doen we intern ook. We moeten onszelf helpen door beter te verdedigen. Aan de bal doen we niet veel anders dan vorig seizoen, maar het aantal tegengoals wél.”

Slot blijft rustig in de crisis

Slot vindt het niet moeilijk om rustig te blijven. “De meeste mensen zouden me omschrijven als een rustig persoon. Deze situaties zijn natuurlijk niet prettig. Verliezen is nooit leuk, zeker niet bij een club als Liverpool. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat we in deze positie zouden staan, gezien de manier waarop we spelen en de kwaliteit van de spelers.”

“Je kunt zeggen: zes nederlagen in de laatste zeven competitiewedstrijden. Maar je kunt ook zeggen dat we er twee verloren in de laatste vier, en in de Champions League drie keer wonnen. Maar het ligt wel lager dan het niveau dat bij Liverpool verwacht wordt”, weet hij. “Ik neem daar verantwoordelijkheid voor, ik voel me er ook schuldig over. We werken er keihard aan. Bij deze club zijn ze niet alleen gewend aan succes, maar ook aan periodes waarin het minder gaat. We gaan nog meer geven. Als manager probeer ik daarin het goede voorbeeld te geven en nóg harder te werken.”

Slot gaat daarna nog wel een stapje verder in zijn beschrijving van de prestaties van Liverpool. “Het is belachelijk. Het is ongelooflijk. Ik heb al zo vaak gezegd: je vindt nooit genoeg excuses om zo te presteren. Het is onverwacht voor de club, voor mij, voor iedereen. Maar misschien is dit wel de beste club om zo’n periode mee door te maken. Hoe moeilijker het wordt, hoe hechter we hier samen staan.”

Slot over PSV

Hoe denkt Slot over de verhoudingen tussen Liverpool en PSV? “Er zijn dingen te zien die beide teams gemeen hebben. De afgelopen twee jaar onder Peter Bosz durft PSV overal druk te zetten en van achteruit op te bouwen. Voor een toeschouwer is dat mooi om naar te kijken. Er zijn verschillen, maar je ziet veel terug van hoe hij eerder speelde bij Dortmund en Ajax, en nu bij PSV.” Het spel van de Eindhovenaren lijkt op dat van Liverpool, denkt Slot. “Het wordt dus echt een andere wedstrijd dan afgelopen zaterdag.”