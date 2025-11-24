Marco van Basten was dit weekend in Engeland voor de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest. Het voetbalicoon sprak na afloop met trainer Arne Slot en assistent-trainer Giovanni van Bronckhorst, die een pijnlijke 0-3 nederlaag leden. Vervolgens hoopte Van Basten in Liverpool uit eten te gaan, maar zelfs de drievoudig Ballon d’Or-winnaar kon last-minute geen tafeltje krijgen.

Aan de talkshowtafel van Rondo blikt Van Basten allereerst terug op de wedstrijd van zaterdagmiddag. “Liverpool speelt gewoon goed voetbal. Het is constant baldominant, creëert kansen, alleen krijgen ze de ballen er niet in. En dan speel je tegen Nottingham Forest, daar spelen ook vijf Brazilianen, en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, sterke gasten.” Van de vijf Brazilianen in de selectie stonden er slechts twee op het veld. “Nottingham is dan in staat om het begin te overleven. Het blijft 0-0, counter, doelpunt, 1-0 voor, tja. Dan moet Liverpool weer komen: verdedigen en dan counteren. Dat is echt een lastig karwei in dat soort landen.”

Presentator Wytse van der Goot had vernomen dat Van Basten een diner met Slot had gepland, maar dat kwam er niet van. “We zijn niet uit eten geweest, maar we hebben wel na afloop even gesproken. Gio was er ook bij, zijn assistent. Ik vond Slot realistisch. Hij zei: ‘Ja, wij moeten hier wel winnen. Je kunt niet thuis met 0-3 verliezen, dat is simpel.’ Maar goed, het heeft allemaal wel een verhaal en er zijn natuurlijk veel jongens aangekocht: zware jongens, grote jongens, dure jongens. En die zijn allemaal nog niet in vorm, of ze zijn geblesseerd, of ze hebben nog niet getraind, of ze hebben wat. Daardoor loopt het nog niet zoals het eigenlijk moet. Maar het is niet zo dat je zegt: ze waren niet aan het voetballen, of ze zijn niet goed.”

Van Basten zegt dat hij in Liverpool wel over straat kon. “Het was eigenlijk vrij relaxed. Af en toe moet je een keer een foto of een handtekening doen, maar nee, dat was prima.” Misschien lukte het juist daarom niet om een restauranttafel te vinden. “Ik heb met mijn vrouw wat gegeten. We wilden naar een Italiaans restaurant. Dat was heel lastig. We hebben er zes geprobeerd binnen te komen, maar die zaten al vol. Je kon ook niet reserveren. Ze reserveren pas met zes mensen of meer. Er stonden er niet één of twee, maar er stonden er twaalf of veertien in de rij. En het was een beetje aan het regenen, dus het was ook niet relaxed. Maar we hebben uiteindelijk heerlijk gegeten bij Kentucky Fried Chicken.”

Aan de tafel wordt hard gelachen. “Serieus?”, vraagt Van der Goot. “Marco van Basten is op bezoek in Liverpool, bij Arne Slot. Het regent, hij komt nergens een restaurant binnen, en belandt in de Kentucky Fried Chicken?” Van Basten legt uit: “We kwamen de Italiaanse restaurants gewoon niet binnen, want het was gewoon overvol. We zagen eerst McDonald’s en daarna Kentucky Fried Chicken, toen kozen we daarvoor.”