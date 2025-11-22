Live voetbal 1

Slot bungelt: Liverpool lijdt kansloze 0-3 nederlaag, vlak voor duel met PSV

Virgil van Dijk en Arne Slot
22 november 2025, 17:57

Arne Slot komt nog verder onder druk te staan bij Liverpool. Zaterdag leden the Reds een kansloze 0-3 nederlaag tegen Nottingham Forest. Met achttien punten uit twaalf wedstrijden staat de regerend kampioen nu op de elfde (!) plek. Zes van de laatste zeven Premier League-wedstrijden gingen verloren. Woensdag wacht het thuisduel met PSV in de Champions League.

De ploeg van Slot begon nog redelijk aan de wedstrijd, met kansen voor Salah, Mac Allister en Gakpo, maar het vertrouwen bleek flinterdun. Halverwege de eerste helft ging het mis toen Murillo profiteerde van chaotisch verdedigen bij een corner en de 0-1 binnenschoot. Even later leek het zelfs 0-2 te worden via Igor Jesus, maar dat doelpunt werd na VAR-ingrijpen afgekeurd. Liverpool zakte daarna zichtbaar weg, het spel werd nerveus en richting rust hing er een bedrukkende stilte over Anfield.

De hoop op een ommekeer liep kort na de pauze een enorme knauw op. Forest sloeg direct toe via Neco Williams, die Mac Allister passeerde en Savona bediende voor de 0-2. Het was een tik waarvan Liverpool niet meer herstelde. Forest groeide in alles: fel in duels, sterk georganiseerd en dreigend in de omschakeling. Liverpool daarentegen bleef fouten maken, terwijl elke aanval strandde op slechte keuzes of solide defensief werk van de bezoekers.

Slot probeerde met wissels nog iets te forceren — zo viel Ekitike energiek in — maar niets bracht de thuisploeg dichter bij een aansluitingstreffer. De definitieve mokerslag volgde in de 78e minuut: 0-3. Omari Hutchinson kapte Robertson simpel uit en haalde uit. Alisson redde nog knap, maar de rebound viel precies voor de voeten van Morgan Gibbs-White, die koel de hoek vond. Een verlammende stilte viel over Anfield, terwijl de nodige fans het stadion voortijdig verlieten.

Doet Liverpool er goed aan om Arne Slot te ontslaan?

124 stemmen
124 stemmen

BartVanderVeen24
BartVanderVeen24
Ik vrees het ergste voor Slot

FrankdeG
FrankdeG
Dit is het einde van Slot. De board en ook de supporters accepteren dit niet meer. Het is genoeg geweest, tijd om afscheid te nemen van Slot. Zit hij toch thuis met kerst. Gewoon een slechte trainer voor een CL club.

De kikker
De kikker
welkom terug scheids!

De kikker
De kikker
Straks is slot beschikbaar voor het Nederlands elftal.

Docker
Docker
Slot heeft nu toch wel zijn langste tijd gehad zou je denken. Uiteindelijk is het ook maar een gewone trainer.

ERIMIR
ERIMIR
Slot gaat dit seizoen niks meer klaarmaken bij Liverpool en kan samen met Heitinga de kerst vieren.

Vrij Dag
Vrij Dag
Psv moet nu ten minste 1 punt kunnen pakken., maar dan ligt Slot er wel uit

Klantenservice
Klantenservice
Dit is nu wel de kans voor PSV om onverwachte punten te pakken. Ze zitten in liverpool in een flinke Dip.

