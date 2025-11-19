Liverpool wil zich deze winter versterken met van Bournemouth, zo meldt Indykaila. De buitenspeler zou een afkoopsom van zo’n 74 miljoen euro in zijn contract hebben staan en de club van Arne Slot zou al een aanbieding hebben neergelegd bij The Cherries.

Liverpool gaf afgelopen zomer een enorm bedrag uit aan nieuwe spelers. De regerend kampioen van Engeland haalde onder meer Alexander Isak (145 miljoen euro), Florian Wirtz (125 miljoen euro) en Hugo Ekitiké (95 miljoen euro) naar Anfield, maar het seizoen verloopt nog niet zoals gehoopt. Na elf duels staat de ploeg van Slot met achttien punten op een teleurstellende achtste plaats.

De clubleiding heeft nog wel vertrouwen in de Nederlandse trainer en is bereid om in de winter weer de portemonnee te trekken. Volgens Indykaila moet Semenyo de volgende aanwinst van Slot worden in het noorden van Engeland. De buitenspeler heeft een afkoopsom van zo’n 74 miljoen euro in zijn contract staan en Liverpool heeft een voorstel neergelegd bij Bournemouth met een betalingsregeling.

Naast Liverpool zou ook Arsenal interesse hebben in de Ghanees international, maar de Londenaren hebben nog geen aanbieding gedaan. Dat zou volgens Indykaila spoedig kunnen veranderen. Semenyo wil zelf dolgraag een stap maken en hoopt na de winterse transferperiode in de Champions League uit te komen. Bournemouth zou de deal het liefst in de eerste twee weken van de transferperiode beklinken.