Slot krijgt kritiek van Murphy, omdat hij Salah niet mee laat verdedigen

Arne Slot
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
17 november 2025, 06:25   Bijgewerkt: 16 november 2025, 21:00

Danny Murphy vindt dat Arne Slot een week geleden op tactisch vlak heeft gefaald bij Liverpool. De oud-speler van de club zag dat Mohamed Salah van zijn trainer niet hoefde mee te verdedigen tegen Manchester City (3-0 nederlaag), en daar begreep hij naar eigen zeggen weinig van.

"Ik kon eerlijk gezegd niet geloven wat ik zag", zegt Murphy bij talkSPORT. "Salah kreeg de vrijheid om niet te hoeven verdedigen tegen Nico O'Reilly, die graag naar voren speelt en eigenlijk niet eens een echte linksback is. Daarnaast is hij de laatste tijd geweldig. Ik snap niet hoe Slot ernaar kan blijven kijken zonder het te veranderen."

Volgens de voormalig middenvelder van The Reds had Slot van Salah moeten verlangen dat hij wél mee verdedigde, zeker tegen een tegenstander als Manchester City. "Het is niet zo dat Salah het niet kan. Slot heeft het hem niet gevraagd of hij het kan doen. Hij hoeft het ook niet iedere wedstrijd te doen, maar het is nu al een enorm lange tijd geleden dat hij mee hoefde te verdedigen", aldus de Brit.

De analist benadrukt dat Salah niet per se gewisseld hoeft te worden door Slot. "Ik denk niet dat Salah eruit moet, maar je moet hem wél zeggen dat hij mee moet verdedigen. Vorig seizoen zei Salah dat hij ervan genoot dat hij minder hoefde terug te lopen dan onder Jürgen Klopp, maar het levert nu telkens problemen op."

Daarnaast laat Salah in aanvallend opzicht te weinig zien. De Egyptenaar is een stuk minder productief dan vorig seizoen, toen hij 29 doelpunten maakte in 38 Premier League-wedstrijden. Dit seizoen staat hij op 4 goals uit 11 duels.

