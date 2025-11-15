Live voetbal 5

‘Arne Slot denkt serieus aan komst Kees Smit’

Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa
15 november 2025, 16:32

Arne Slot denkt er serieus over na om Kees Smit komende winter over te nemen van AZ, zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De talentvolle middenvelder werd de afgelopen tijd al met de nodige topclubs in verband gebracht en daar komt er met Liverpool nog een bij.

Smit geldt als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. De negentienjarige middenvelder werd afgelopen zomer benoemd tot speler van het toernooi op het EK Onder 19 en ontwikkelt zich sindsdien voortreffelijk. Onlangs werd hij door bondscoach Ronald Koeman vergeleken met Pedri. De interesse in Smit is momenteel enorm. Zo werd afgelopen week duidelijk dat Newcastle United en Crystal Palace hem op de korrel hebben, terwijl ook FC Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund en Bayern München het toptalent in de gaten houden.

Volgens Boualin mag ook Liverpool aan dat lijstje worden toegevoegd. De regerend kampioen van Engeland zou er serieus over nadenken om AZ te benaderen voor het aantrekken van Smit. The Reds hebben het momenteel lastig in de Premier League na een zwakke reeks: na elf wedstrijden staat de ploeg van Slot achtste. Om voor een ommekeer te zorgen zou de club uit de Britse havenstad overwegen komende winter weer de portemonnee te trekken.

Voor Slot is Smit geen onbekende. De trainer heeft hem in zijn periode bij AZ namelijk meegemaakt als piepjong talent. Al toen de middenvelder tien à elf jaar oud was, was Slot al onder de indruk van hem.

AZ-middenvelder Kees Smit in het shirt van Jong Oranje

'Newcastle United mengt zich in strijd om Kees Smit'

  • do 13 november, 17:01
  • 13 nov. 17:01
AZ-spelers Troy Parrott en Denso Kasius

Gigantische domper voor AZ: Kasius maanden uit de running

  • do 13 november, 14:49
  • 13 nov. 14:49
Old Trafford en Anfield ontbreken op EK 2028

Old Trafford en Anfield ontbreken op EK 2028

  • do 13 november, 10:37
  • 13 nov. 10:37
De kikker
208 Reacties
947 Dagen lid
282 Likes
De kikker
  • 3
    + 1
avatar

Laat hij eerst maar eens de twee duurste aankopen ooit in de première league renderen.

descheids
732 Reacties
58 Dagen lid
1.250 Likes
descheids
  • 0
    + 1
avatar

Nou dit inderdaad. Slot heeft hele grote fouten gemaakt. Maar moet eerst eens gaan presteren. Liverpool moet kampioen worden anders is het seizoen verloren. De druk is zeer hoog, de fans roepen al om de naam van Liverpool legende Jurgen Klopp. Ik denk dat het tijd is dat de legende weer thuis komt.

Vrij Dag
186 Reacties
545 Dagen lid
259 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
avatar

Een Nederlandse trainer EN een man die spelers beter maakt. Niet treuzelen. Doen!

FC Onkruid
257 Reacties
178 Dagen lid
375 Likes
FC Onkruid
  • 3
    + 1
avatar

Nog meer kopen? Roemloos bungelen op de achtste plaats in de PL en zelfs voorbij gestreefd door het sterfhuis dat Man U heet....🤭🤭🤭

21
234 Reacties
9 Dagen lid
355 Likes
21
  • 3
    + 1
avatar

@FC Onkruid Manchester United is geen sterfhuis, die hadden gewoon pech dat ze opgelicht werden met ten Hag.. Amorim heeft het nu wel redelijk voor elkaar maar ga er maar aan staan met het zooitje van Ten Hag. Arne Slot is gewoon de beste trainer van de wereld, en ze kopen allemaal daar in Engeland. Wel objectief blijven.

descheids
732 Reacties
58 Dagen lid
1.250 Likes
descheids
  • 0
    + 1
avatar

Iedereen gaat Liverpool nu voorbij. Kijk maar eens naar Sunderland. Roefs en Brobbey laten slot bibberen en beven met hun prestaties.

21
234 Reacties
9 Dagen lid
355 Likes
21
  • 2
    + 1
avatar

Arne Slot heeft wel een paar grote fouten gemaakt. Hancko en Geertruida zouden echt een verbetering zijn bij Liverpool en Paixao was voor een prikkie op te halen en heeft natuurlijk meer kwaliteit dan Gakpo.

Arena
1.540 Reacties
96 Dagen lid
3.574 Likes
Arena
  • 3
    + 1
avatar

Onderhand kan hij beter eens serieus gaan denken over zijn ontslagbrief.

descheids
732 Reacties
58 Dagen lid
1.250 Likes
descheids
  • 0
    + 1
avatar

dit inderdaad. presteert veel slechter dan Erik ten Hag. Liverpool fans willen massaal Jurgen Klopp terug. Slot gaat de kerst niet halen is te hopen voor de club.

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 19 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
11
2
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

