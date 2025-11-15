Arne Slot denkt er serieus over na om komende winter over te nemen van AZ, zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De talentvolle middenvelder werd de afgelopen tijd al met de nodige topclubs in verband gebracht en daar komt er met Liverpool nog een bij.

Smit geldt als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. De negentienjarige middenvelder werd afgelopen zomer benoemd tot speler van het toernooi op het EK Onder 19 en ontwikkelt zich sindsdien voortreffelijk. Onlangs werd hij door bondscoach Ronald Koeman vergeleken met Pedri. De interesse in Smit is momenteel enorm. Zo werd afgelopen week duidelijk dat Newcastle United en Crystal Palace hem op de korrel hebben, terwijl ook FC Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund en Bayern München het toptalent in de gaten houden.

Volgens Boualin mag ook Liverpool aan dat lijstje worden toegevoegd. De regerend kampioen van Engeland zou er serieus over nadenken om AZ te benaderen voor het aantrekken van Smit. The Reds hebben het momenteel lastig in de Premier League na een zwakke reeks: na elf wedstrijden staat de ploeg van Slot achtste. Om voor een ommekeer te zorgen zou de club uit de Britse havenstad overwegen komende winter weer de portemonnee te trekken.

Voor Slot is Smit geen onbekende. De trainer heeft hem in zijn periode bij AZ namelijk meegemaakt als piepjong talent. Al toen de middenvelder tien à elf jaar oud was, was Slot al onder de indruk van hem.