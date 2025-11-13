De Engelse voetbalbond FA heeft woensdag meer duidelijkheid verschaft over het EK 2028 dat gehouden wordt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onder meer de speelsteden zijn bekendgemaakt en hierbij valt het op dat twee toch wel iconische Engelse stadions ontbreken, namelijk Old Trafford (Manchester United) en Anfield (Liverpool).

Het EK 2028 wordt op vrijdag 9 juni afgetrapt in het Millennium Stadium in Cardiff. Precies een maand later, op zondag 9 juli, is de finale van het Europees kampioenschap op Wembley. Naast deze twee stadions heeft de UEFA nog zeven andere stadions geselecteerd voor het EK. Dat zijn het Tottenham Hotspur Stadium, Manchester City Stadium, Everton Stadium, St James' Park, Villa Park, Hampden Park en de Dublin Arena.

Opvallend is dat Old Trafford en Anfield, die plaats bieden aan respectievelijk 74.197 en 61.276 toeschouwers, allebei niet gebruikt gaan worden op het EK 2028. Manchester United kon niet garanderen dat het Theatre of Dreams nog voor aanvang van het eindtoernooi gerenoveerd zou kunnen worden. Old Trafford is sinds 1910 de thuishaven van The Red Devils. Sinds 2006 is er geen onderhoud meer verricht aan het iconische stadion, waardoor bijvoorbeeld het dak lekt.

Anfield is niet geselecteerd omdat het veldformaat niet voldoet aan de eisen van de UEFA. Daarnaast heeft Liverpool, mede door het feit dat de tribunes dicht op het veld staan, niet de mogelijkheid om het speelveld te vergroten.

Gastlanden niet verzekerd van EK-ticket

Doorgaans zijn gastlanden verzekerd van deelname aan het eindtoernooi, maar de UEFA wilde niet vier automatische tickets uitdelen aan Engeland, Schotland, Ierland en Wales. De vier landen zullen zich gewoon via het kwalificatietoernooi moeten plaatsen voor het eindtoernooi. Wel is er een vangnet: er zijn twee tickets gereserveerd voor gastlanden die anders het EK zouden missen. Mochten er meer dan twee gastlanden buiten de de boot vallen, dan krijgen de twee hoogst geklasseerde landen een ticket toebedeeld. De loting voor de EK-kwalificatie wordt verricht op zondag 6 december in Belfast (Noord-Ierland).