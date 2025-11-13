Live voetbal

Engelse spelersvakbond dreigt met juridische stappen tegen Premier League bij invoering salarisplafond

Brian Brobbey maakt de 2-2 bij Sunderland - Arsenal
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 november 2025, 06:55   Bijgewerkt: 12 november 2025, 23:26

De Professional Footballers' Association (PFA), de vakbond voor spelers in Engeland en Wales, dreigt met juridische stappen als de Premier League een salarisplafond invoert, zo meldt The Times. Maheta Molango, CEO van de PFA, stelt dat meerdere clubs de regel direct overtreden als deze wordt ingevoerd. Het plafond zou niet alleen voor de salariskosten, maar ook de transferkosten gelden.

Halverwege oktober meldde The Times dat de Premier League gaat stemmen over een salarisplafond naar een Amerikaans model. Het idee is dat alle clubs in de Engelse competitie ‘geankerd’ worden aan de ploeg met het laagste inkomen. In het voorgestelde model zou het plafond vijf keer zo hoog zijn als het prijzengeld en de televisie-inkomsten ontvangen door de ploeg die op de laatste plaats is geëindigd. In seizoen 2023/24 werd Sheffield United twintigste en ontving het een totaalbedrag van 109,5 miljoen pond. In dat geval zou het salarisplafond zo’n 550 miljoen pond (623 miljoen euro) bedragen. Van dat bedrag moeten niet alleen de salariskosten, maar ook de transferkosten worden betaald.

Manchester United en Manchester City spraken zich direct al uit tegen het plan. Volgens The Times is ook de PFA het er niet mee eens en dreigt het met juridische stappen als de Premier League ervoor kiest het beleid te implementeren. Volgende week gaat de vakbond in gesprek met alle aanvoerders van de Premier League-clubs om te peilen hoe zij erover denken. Op het moment dat de interesse voor het eerst werd gepeild bij de clubs, waren zestien clubs geïnteresseerd in het plafond.

Molango spreekt zich uit over plafond

In een column in The Times spreekt PFA-baas Molango zich fel uit tegen het plan van de Premier League. “Als deze regels worden geïntroduceerd, zouden sommige clubs direct in overtreding zijn”, schrijft de voormalig spits. “Zij zullen dan verplicht worden om hun uitgaven te minderen en dat raakt de leden van de spelersvakbond. Er zijn gevestigde overlegprocessen en vereisten in het Engelse voetbal rondom zulke voorstellen. Wij geloven niet dat de Premier League daaraan heeft voldaan en we zijn er duidelijk in dat we maatregelen zullen nemen om deze nieuwe regels aan te pakken als ze worden ingevoerd.”

Daarin is de PFA volgens Molango niet de enige. “Clubs die de wijzigingen zien als een beperking in het handelen zullen ook in actie komen”, weet de Congolees. Hij benadrukt dat juridische stappen ‘onvermijdelijk’ zijn. “Tegenstanders van het plafond stellen dat het de mogelijkheid van Engelse clubs om competitief te zijn in Europa belemmert. We kunnen niet negeren dat voetbal een competitieve wereldwijde markt is. Als Engelse clubs vrijwillig een lokaal salarisplafond invoeren, lijkt dat voor velen op onbegrijpelijke zelfbeschadiging.”

